Marcia. A Milazzo la prima prova dei campionati di società - Tempostretto

Manifestazione organizzata dalla Duilia Barcellona e dedicata a Maurizio Catanzaro, assegnerà i titoli italiani sui 35 km

MILAZZO – La città mamertina ospiterà, domenica 29 gennaio, la prima prova dei Campionati di Società di marcia, che metterà in palio anche gli ambiti titoli Tricolori della 35 km Senior e Promesse. La prestigiosa manifestazione Fidal, organizzata dalla Duilia Barcellona con in testa il vicepresidente Emanuele Torre, è dedicata a Maurizio Catanzaro, noto sportivo locale, amante dell’atletica leggera e, in particolare, del “tacco e punta”.

Il sindaco mamertino Pippo Midili si è detto entusiasta dell’evento: “Lo ritengo un momento importante e un’ulteriore pagina che arricchirà la nostra storia sportiva. Abbiamo l’opportunità di riportare a Milazzo una disciplina che ha dato tanto lustro all’Italia e, soprattutto, ci permetterà di ricordare un concittadino scomparso da poco, al quale eravamo molto legati e che della marcia aveva fatto una passione di vita”. Quali iniziative svilupperete? “Partiremo dalle scuole per coinvolgere gli studenti, facendo conoscere i grandi sacrifici che ci sono dietro la conquista delle medaglie. Invito, sin da ora, tutti i ragazzi a prendere parte ad una domenica di festa, insieme a campioni di altissimo livello”.

Orgoglioso il presidente della Fidal Messina Nunzio Scolaro: “L’assegnazione della prima prova dei C.D.S. di marcia alla Duilia Barcellona, con lo svolgimento a Milazzo, è una notizia entusiasmante. Quattro anni dopo l’appuntamento di San Giorgio di Gioiosa Marea, a casa di Anna Rita Sidoti, la provincia di Messina sarà nuovamente proiettata all’interno del circuito nazionale. Ci aspettiamo un’ottima partecipazione e nella 35 km avremo nomi dall’illustre palmares. Come comitato provinciale Fidal, stiamo fungendo da partner attivo, mettendoci a disposizione della Duilia Barcellona. Ci tengo a ringraziare, inoltre, Santino Smedili, amico di Maurizio Catanzaro, per l’operativo contributo che sta fornendo sul territorio”.

Al centro delle competizioni vi sarà Piazza Caio Duilio, nei pressi del Municipio del Comune di Milazzo, con gli atleti che saranno impegnati in un circuito stradale pianeggiante e chiuso al traffico veicolare.