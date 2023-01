Marcia. Orsoni e Vitiello campioni italiani nella 35 km - Tempostretto

Milazzo ha ospitato la 1ª prova dei Campionati Nazionali di Società. Le classifiche delle prove disputate sui 35, 20 e 10 km

MILAZZO – La città del Capo è stata, domenica 29 gennaio, la capitale Tricolore della marcia, ospitando, in una mattinata soleggiata, la 1ª prova dei Campionati Nazionali di Società. La manifestazione, ottimamente organizzata dalla Duilia Barcellona e dedicata al ricordo di Maurizio Catanzaro, ha visto Riccardo Orsoni e Sara Vitiello laurearsi campioni italiani della 35 km.

Presenti all’evento, tra gli altri, il sindaco Pippo Midili, l’assessore allo Sport Antonio Nicosia, il direttore tecnico della Fidal Antonio La Torre, il presidente della Fidal Sicilia Totò Gebbia e il presidente della Fidal Messina Nunzio Scolaro, oltre ai familiari del compianto Catanzaro. Un bel pubblico ha accompagnato gli atleti lungo il giro interessato dal percorso cittadino, da ripetere più volte con partenza ed arrivo in Piazza Caio Duilio. Lo spettacolo è stato esaltato dall’elevato livello dei partecipanti, alcuni giunti dall’estero (rappresentate Cina e Spagna).

L’ordine di arrivo della 35 km

Scorrendo i risultati, Cui Lihong ha ottenuto il successo nella 35 km Pro/Sen, tagliando solitario il traguardo con il tempo di 2h29’58. Il lombardo Orsoni (Fiamme Gialle) è stato bravo nel fare tandem con l’asiatico fino al ventottesimo chilometro, centrando il personale di 2h33’06. “E’ il mio primo titolo Assoluto, che resterà nel curriculum per tutta la vita – ha dichiarato Orsoni – Sono felicissimo, il circuito era selettivo e la Sicilia mi porta bene”. A seguire, Michele Antonelli (Aeronautica) in 2h40’42” e Gabriele Gamba (Atl. Riccardi Milano 1946, 2h43’16”), oro Under 23.

Superlativa la cinese Li Maocuo, argento mondiale della 50 km di Doha 2019, che ha trionfato tra le donne in 2h46’38”. Primo titolo italiano in carriera pure per la giovane Vitiello della Self Atletica Montanari Gruzza con il crono di 2h54’06”. “Sono contenta di come l’ho gestita – ha affermato la vincitrice – è stata un’avvincente competizione. Ho ascoltato il mio allenatore ed ora penso a far meglio possibile in Coppa Europa”. Alle sue spalle, si sono piazzate le favorite Lidia Barcella (Bracco Atletica) con 2h54’55” e Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) in 2h58’09”.

Risultati delle altre distanze

Nella 20 km Pro/Sen, valida soltanto come prima prova dei CdS, primi i cinesi He Xianghong (1h21’36”) e Wang Kaihua (1h21’39”). Terzo Andrea Cosi dell’Atletica Firenze Marathon; per lui 1h21’39”. Al femminile, si è registrata l’affermazione di Alexandrina Mihai (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco) con 1h35’41”.

Nella 10 km Jun/F Sofia Fiorani (Atl. Libertas Unicusano Livorno) ha sbaragliato la concorrenza in 1h14’25”. Giuseppe Disabato (Amatori Atl. Acquaviva) si è imposto nella 10 km Allievi, mentre Serena Di Fabio (Polisportiva Thesys Chieti) ha prevalso tra le Allieve.

Il convegno a Palazzo D’Amico il sabato

L’intenso weekend milazzese ha proposto sabato 28 il convegno tecnico-scientifico “Nuovi orizzonti metodologici nell’allenamento sportivo” a Palazzo D’Amico, con gli interventi del direttore tecnico delle squadre nazionali La Torre, dell’ex dt Nicola Silvaggi, dell’allenatore già marciatore azzurro Gianni Perricelli e del fiduciario tecnico FIDAL Sicilia Gaspare Polizzi. Nell’occasione, gli allenatori specialisti Salvatore Coletta e Roberto Tracuzzi hanno ricevuto la prestigiosa “Quercia” al merito atletico della Fidal.

