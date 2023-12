Marciapiede ciclopedonale di S. Agata diventa parcheggio per moto - Tempostretto

Doveva essere una pista cicopedonale ed è stata ridimensionata ma la situazione si complica ancora di più se sul marciapiede parcheggiano moto e scooter

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Nuova pista motociclabile a S. Agata”.

Avrebbe dovuto essere la prosecuzione della pista ciclabile che si interrompeva nei pressi della contrada Principe. Il progetto è stato sensibilmente ridimensionato ed ora si può parlare solo di marciapiede allargato in cui dovrebbero convivere pedoni e ciclisti. Eppure anche questa ridimensionata prospettiva è messa in discussione da coloro che lasciano le loro moto lungo il nuovo percorso ciclopedonale. Anche questa forma di maleducazione andrebbe adeguatamente sanzionata per interrompere subito un’abitudine inaccettabile.

L’amministrazione comunale sostiene che non può mettere un agente della polizia municipale ad ogni marciapiede ma con questa argomentazione finisce che di vigili non si veda l’ombra in nessuna delle aree sottratte ai pedoni dalle auto e, come in questo caso, anche dalle moto.