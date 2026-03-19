 Castanea, oggi e domani divieto di transito per otto ore sulla Sp 50

Castanea, oggi e domani divieto di transito per otto ore sulla Sp 50

Redazione

Castanea, oggi e domani divieto di transito per otto ore sulla Sp 50

giovedì 19 Marzo 2026 - 10:19

La Città metropolitana di Messina comunica la chiusura giovedì e venerdì per lavori di messa in sicurezza

MESSINA – Il tratto interessato è quello compreso tra la piazza centrale di S. Giorgio e il civico 40, lungo via S. Giorgio. La Città metropolitana di Messina informa che, a partire da oggi e fino a domani è istituito il divieto di transito veicolare sulla strada provinciale (Sp) 50 di Castanea delle Furie.

Il provvedimento, attivo dalle 8 alle 16 di entrambi i giorni, è necessario per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della sicurezza stradale.
“L’intervento riguarda un tratto strategico della viabilità di Massa S. Giorgio ed è parte di un progetto più ampio volto a potenziare la sicurezza e la funzionalità delle strade nel territorio della Città metropolitana. Il divieto di transito è stato limitato a una fascia oraria specifica per minimizzare i disagi per la cittadinanza e consentire il completamento dei lavori nel minor tempo possibile”, viene comunicato.

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