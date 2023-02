Maria Grazia Soraci, una messinese nel film di Colapesce e Dimartino - Tempostretto

La giovane attrice: "Tanta gioia e non finisce qui..."

C’è anche la giovane attrice messinese Maria Grazia Soraci nel film dei cantautori Colapesce e Dimartino, “La primavera della mia vita”, diretto da Zavvo Nicolosi. Il film uscirà come evento speciale nelle sale italiane dal 20 al 22 febbraio. Nella pellicola, Maria Grazia interpreta Angela, l’ex di Colapesce, una donna di circa 30 anni ancora delusa e arrabbiata per essere stata lasciata. “Ho avuto l’onore di recitare a fianco dei protagonisti Colapesce e Dimartino e di un cast davvero speciale con Madame, Brunori Sas, Stefania Rocca, Roberto Vecchioni, Demetra Ballino e Corrado Fortuna”, racconta la giovane attrice messinese.

Il provino

Tutto è iniziato con un provino fatto a gennaio. “A marzo ricevo la chiamata del mio agente Paolo Inglese – continua Maria Grazia – il quale mi comunica che ero stata scelta dalla casting director Chiara Agnello per quel ruolo. Solo arrivata sul set però ho scoperto il cast stellare del film, con il quale si è immediatamente creato un rapporto di cordialità e amicizia”.

Una passione per la recitazione che Maria Grazia Soraci nutre sin da piccola. “Ho iniziato a Messina, poi mi sono trasferita a Bologna dove ho continuato gli studi accademici di recitazione per poi ancora trasferirmi a Roma, dove attualmente risiedo e frequento corsi con actor coach e workshop intensivi con casting director”.

Un nuovo film alle porte

Tante sono le attestazioni di stima ricevute in queste ore da colleghi e amici, oltre che dai suoi concittadini messinesi. “In tanti hanno gioito insieme a me – conclude Maria Grazia -. Non vi nascondo che per il futuro ci sono tante cose in pentola e sono già stata scelta per un altro film sul quale però ancora non posso svelare nulla”.