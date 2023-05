Comune di Messina, Maria Stella Ciarletta consigliera di fiducia - Tempostretto

Per la prima volta l’ente si dota di una figura di ausilio e supporto al Comitato unico di garanzia, per fornire consulenza ed assistenza ai lavoratori comunali

MESSINA – Siglato stamani a Palazzo Zanca il contratto per l’affidamento dell’incarico di Consigliera di fiducia. Alla sottoscrizione, presente il sindaco Federico Basile, hanno preso parte per l’Amministrazione comunale il direttore generale Salvo Puccio, l’assessora alle Pari opportunità Liana Cannata, la presidente del Cug Laura Strano e la firmataria Maria Stella Ciarletta.

Ciarletta, avvocatessa ed esperta in diritto antidiscriminatorio ha superato la procedura comparativa di selezione pubblica indetta dall’ente sulla base della valutazione del curriculum, ed ha all’attivo esperienze già maturate all’Università degli studi Messina e della Calabria, alla regione Lazio, Comune di Padova e presso l’ente di ricerca Ispra. Il sindaco Basile a conclusione dell’incontro ha augurato alla professionista buon lavoro evidenziando l’importanza dell’incarico sia sotto l’aspetto personale che per il Comune di Messina, in quanto per la prima volta l’ente si dota di una importante figura di ausilio e supporto al Comitato unico di garanzia, per fornire consulenza ed assistenza alle lavoratrici ed ai lavoratori comunali e contribuire al miglioramento del benessere organizzativo nonché di prevenzione e contrasto alle discriminazioni e molestie sul luogo di lavoro.