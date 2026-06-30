Mariagrazia Arena vicesindaca di Reggio Calabria: la prima volta di una donna

Mariagrazia Arena è la nuova vicesindaca di Reggio Calabria, prima donna nella storia cittadina a ricoprire il ruolo. Il profilo

Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha sciolto la riserva sul nome della figura che affiancherà l’amministrazione comunale nel ruolo di vicesindaco. Lo ha fatto attraverso un annuncio pubblicato sulla propria pagina Facebook, in cui ha reso noto che sarà Mariagrazia Arena a ricoprire l’incarico: la prima donna nella storia di Reggio Calabria a diventare vicesindaco.

L’annuncio di Cannizzaro

Nel post pubblicato sui social, il primo cittadino ha presentato la figura scelta sottolineando il profilo istituzionale e professionale della futura vicesindaca. Cannizzaro ha descritto Arena come “uno dei magistrati di maggiore esperienza del distretto giudiziario di Reggio Calabria”, evidenziandone il rigore istituzionale, le capacità organizzative e l’impegno nel miglioramento dell’efficienza degli uffici giudiziari, con una costante attenzione ai procedimenti legati al contrasto alla criminalità organizzata.

“Sarà lei il mio vice, il primo vicesindaco donna della storia di Reggio Calabria”, ha scritto il sindaco, confermando così quanto già anticipato nei giorni scorsi, quando aveva fatto sapere che la carica sarebbe andata a una donna, scelta “non solo per forma, ma anche per sostanza e competenza”.

Chi è Mariagrazia Arena

Mariagrazia Lisa Arena è nata a Reggio Calabria il 2 luglio 1956 e si è formata alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. È entrata in magistratura nel 1981, costruendo nel corso di oltre quarant’anni una carriera che l’ha vista ricoprire numerosi incarichi nei principali uffici giudiziari del distretto reggino.

Nel dicembre 2016 il Consiglio Superiore della Magistratura l’ha nominata presidente del Tribunale di Reggio Calabria, incarico che ha mantenuto negli anni successivi, contraddistinguendosi per l’attenzione ai procedimenti legati alla criminalità organizzata e per le iniziative a tutela delle vittime di reato, tra cui l’istituzione di un “posto protetto” per le audizioni protette in tribunale.

Nel luglio 2019 è stata eletta per acclamazione presidente di Magistratura Indipendente, una delle correnti storiche dell’Associazione Nazionale Magistrati, riconoscimento arrivato in un periodo particolarmente delicato per l’ANM all’indomani del caso Palamara.

Una nomina storica per Reggio Calabria

La scelta di Cannizzaro segna un passaggio simbolico per la città: mai prima d’ora una donna aveva ricoperto il ruolo di vicesindaco a Reggio Calabria. L’annuncio arriva nei giorni in cui il sindaco sta definendo la composizione della nuova giunta comunale, attesa nella sua interezza in vista del primo Consiglio comunale della consiliatura, convocato per lunedì 6 luglio all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”.

Articolo scritto con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale, verificato dalla redazione.