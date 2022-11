Mattinate Fai per le scuole: gli studenti del Comprensivo di Alì Terme ciceroni per un giorno - Tempostretto

Alla scoperta delle meraviglie del nostro territorio. Gli allievi in visita guidata al Santuario "Maria Ausiliatrice"

ALI’ TERME – Grande coinvolgimento degli studenti dell’Istituto comprensivo di Alì Terme nell’ambito delle Mattinate Fai per le Scuole. Gli Apprendisti ciceroni guidati dalla dirigente scolastica Maria Elena Carbone, hanno condotto i giovani visitatori intervenuti, nel tour dell’istituto Maria Ausiliatrice di Alì Terme. Gli allievi, coordinati dalle docenti Antonella Muscolino e Liliana Micalizzi, si sono misurati in una performance che ha permesso loro di attuare le competenze in materia di cittadinanza attiva, sottolineando ancora una volta la validità del progetto “Apprendisti ciceroni”, realizzato in collaborazione con la Delegazione Fai di Messina. L’istituzione scolastica ha ringraziato in modo particolare Suor Mariella Lo Turco, che ha accolto l’iniziativa con entusiasmo e passione e quanti si sono spesi per la riuscita dell’evento.