Maturità, prima prova. Pascoli e Segre, novella di Verga e discorso del Nobel Parisi - Tempostretto

Iniziati gli esami di maturità per migliaia di studenti in tutta Italia, oggi, mercoledì 22 giugno la prima prova. I maturandi si troveranno a scegliere tra tre tipologie di tracce: l’analisi del testo, con due testi uno poetico e uno in prosa; tre tracce di testo argomentativo, una di queste dovrà essere per forza d’ambito storico; e due tracce che tratteranno temi di attualità.

Le tracce della prima prova

Per l’analisi del testo gli studenti potranno scegliere tra comprensione e analisi e interpretazione di una poesia delle Myricae di Giovanni Pascoli “La via ferrata” o una novella di Giovanni Verga “Nedda, Bozzetto siciliano” è un’altra delle tracce data dal ministero dell’Istruzione ai maturandi.

Le altre tracce argomentative e di attualità sono: “La sola colpa di essere nati” di Gherardo Colombo e Liliana Segre. E ancora, viene proposto un discorso pronunciato alla Camera da Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021. “Tienilo acceso: posta commenta condividi senza spegnere il cervello”, è la traccia che riguarda l’iperconnessione, una riflessione a partire da un testo di Vera Cheno e Bruno Mastroianni. Ancora la comprensione e l’analisi di un testo tratto da Oliver Sacks “Musicofilia”.

