Meeting d'Estate, buone prestazioni per Unime e Power Team - Tempostretto

Buone prove per Iaria, Costarella e Arcudi dell'Unime. Cercano la qualificazione agli italiani Grifò e Sidoti della Power Team Messina

MESSINA – La piscina scoperta della Cittadella Sportiva Unviersitaria ha ospitato le società di Messina, Catania, Ragusa e Siracusa nell’ultimo appuntamento natatorio siciliano prima dei campionati regionali che si terranno in Riva allo Stretto nel mese di luglio.

La due giorni, sabato e domenica, in vasca serviva sia per testare la forma ma anche per provare a ottenere gli ambiti pass nazionali per i campionati italiani di categoria che si svolgeranno a Roma ad inizio agosto. Dei messinesi impegnati va sotto il limite soltanto Giorgia Iaria nei 50 farfalla, l’atleta dell’UniMe però si è ripetuta perché già da settimane ha il pass in questa gara.

Risultati Unime

Giorgia Iaria ha realizzato anche il tempo più veloce del concentramento nei 200 stile libero e nei 100 e 200 farfalla, stesso risultato sempre tra gli assoluti lo fa il compagno Domenico Costarella, che è il più veloce nei 50, 100 e 200 metri a stile libero. Altra prestazione da primo della classe da parte di Mattia Arena nei 50 dorso e per Matteo Bolignano nei 200 rana anche se i più forti della specialità della Sicilia orientale (Savoca e Carfì) erano impegnati negli stessi giorni a Roma al Sette Colli.

Nella categoria Ragazzi primo posto per Emma Arcudi nei 200 misti e nei 50 stile libero, in quest’ultima gara la compagna Carola Costarella completa la doppietta. Altra doppietta nei 100 farfalla firmata Arcudi e Sonia Cucinotta, non prende il via Sabrina Maria Ferrara che ha il record regionale e già il pass per gli italiani. Sempre Arcudi, ma stavolta in solitaria, fa segnare la miglior prestazione nei 100 stile libero. Sempre nei 100 farfalla Davide Granata realizza la miglior prestazione, e l’unica sotto i 60 secondi, tra i categoria Ragazzi ed è primo anche nei 200 metri della stessa specialità. Podio virtuale tutto Unime nei 200 rana con Cozzucoli, Barbaro e Mangano, anche se i tempi sono piuttosto alti per sperare in una medaglia alle regionali. Buona prestazione nei 400 stile libero per Barbaro e Irrera che chiudono rispettivamente in prima e terza posizione.

Risultati Power Team Messina

Gianmarco Grifò realizza per tre volte la prima prestazione cronometrica nei 50 farfalla, 100 farfalla e 200 farfalla, i suoi crono però sono di poco sopra il limite Seniores. Il messinese ha cambiato categoria in questa stagione e infatti i suoi tempi lo qualificherebbero, per tutte e tre le gare, ai campionati italiani se fosse ancora un Cadetto come nella passata stagione.

Riccardo Sidoti invece è secondo nei 50 dorso ma da Juniores va a poco più di mezzo secondo dal pass per gli italiani. 28″30 è il tempo da lui nuotato contro il 27″71 che gli sarebbe servito. Ci riproverà probabilmente al campionato regionale.

