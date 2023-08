Melicucco. I carabinieri ritrovano armi e cartucce, una persona arrestata e due denunciate - Tempostretto

I ritrovamenti sono avvenuti nell’ambito di un servizio di controllo svolto finalizzato al contrasto della detenzione illecita di armi e munizioni

MELICUCCO – I carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro, in seguito ad un servizio straordinario di controllo svolto nel comune di Melicucco finalizzato al contrasto della detenzione illecita di armi e munizioni, hanno arrestato un 36enne in flagranza di reato poiché gravemente per detenzione illegale di una pistola, marca Walther, modello PP, calibro 7,65, completa di due caricatori e 8 proiettili dello stesso calibro, rinvenuta dai militari all’interno di uno scooter custodito in una rimessa. L’uomo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari e, dopo l’udienza di convalida, il giudice ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

All’interno di un altro veicolo, sono state rinvenute 25 cartucce a pallettoni per fucile da caccia calibro 12, per le quali è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Palmi un 67enne, proprietario del mezzo, per il reato di detenzione illecita di munizioni.

Un altro melicucchese, 44enne, è stato deferito sempre per il reato di detenzione illecita di munizioni poiché all’interno di un autocarro di proprietà della sua ditta individuale sono stati rinvenuti due sacchetti in cellophane contenenti munizioni di vario calibro. Quasi 150 proiettili calibro 9×21 mm e 62 cartucce calibro 7,62×39 mm, idonee ad essere utilizzate anche nei fucili mitragliatori automatici.

Infine, in un terreno di proprietà demaniale, sono state rinvenuti e sequestrati oltre 120 proiettili per

pistola di vario calibro: 38 calibro 357 Magnum; 48 calibro 32; 30 9mm, 2 calibro 7,65 mm e 2 calibro

22, nonché 22 cartucce a pallettoni per fucile calibro 12 e anche parti di arma: in particolare, in un

calcio artigianale ed un serbatoio per pistola calibro 22.