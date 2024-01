Melito Porto Salvo. Controlli in opifici oleari, 10 persone denunciate - Tempostretto

L' attività è stata resa possibile grazie ad una sinergia tra i carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo ed i militari Forestale dell’Arma

MELITO PORTO SALVO – Dieci persone titolari di opifici oleari presenti nei comuni di Montebello Jonico, San Lorenzo e Bagaladi, sono stati deferiti per reati in materia ambientale. L’attività svolta dai carabinieri, in particolare, ha consentito di accertare sul posto lo smaltimento illecito di rifiuti prodotti dalla lavorazione delle olive, lo spandimento delle acque di vegetazione in assenza dell’autorizzazione unica ambientale, nonché lo svolgimento della suddetta attività produttiva in assenza della documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in materia di acustica ambientale con contestuale sottoposizione a sequestro preventivo di alcuni dei siti controllati. L’ attività è stata resa possibile grazie ad una consolidata sinergia tra i carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo ed i militari Forestale dell’Arma che ha evidenziato, ancora una volta, la sensibilità e l’attenzione con cui vengono svolti i servizi di prevenzione e repressione a difesa dell’ambiente attraverso anche la non comune competenza espressa dal comparto Forestale che si conferma sempre più vera eccellenza nell’attività di polizia ambientale.