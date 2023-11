Meno social e più libri, al via a S. Teresa la "Giornate della Cultura" - Tempostretto

Previsti sette incontri con l'autore per "riflettere insieme su tematiche sempre attuali"

S. TERESA – L’obiettivo è di avvicinare sempre più le persone alla lettura, in un momento storico in cui prevalgono social e smartphone. Con questo spirito e “per riflettere insieme su delle tematiche sempre attuali”, l’amministrazione comunale di S. Teresa di Riva ha organizzato “Le Giornate della Cultura”, una serie di appuntamenti mensili con la presentazione di libri e i loro autori. L’iniziativa è curata dall’assessore alla Cultura, Annalisa Miano, con la collaborazione della presidente del Consiglio comunale Mimma Sturiale e del consigliere Carmelo Casablanca (alla presentazione era presente anche l’assessore Gianmarco Lombardo, nella foto di copertina alla destra di Sturiale e Miano). “Abbiamo stilato – ha spiegato Miano – un calendario con degli appuntamenti mensili al Palazzo della Cultura per la presentazione di libri. Un ringraziamento al sindaco per la fiducia accordataci e un grazie di cuore agli autori e alle case editrici per aver accettato di far parte di questo progetto”.

“Le Ciociare di Capizzi” di Marinella Fiume

Il primo appuntamento si è svolto sabato scorso con la presentazione del primo libro, “Le Ciociare di Capizzi” di Marinella Fiume. “In maniera impeccabile e incisiva – ha aggiunto l’assessore Miano – Marinella Fiume ci ha raccontato una parte della storia tenuta vergognosamente nascosta, ovvero gli stupri subiti dalle donne durante la Seconda guerra mondiale dai goumiers durante l’operazione Husky. Un ringraziamento alla coautrice Melinda Calandra che ha ricordato “Gli 80 anni dall’operazione Husky in Sicilia”, delineando anche alcuni aspetti giuridici”.

Tutti gli eventi in programma

I prossimi appuntamenti della rassegna: mercoledì 31 gennaio 2024, “Ognuno accanto alla sua notte” di Lia Levi (E/O Edizioni); sabato 24 febbraio, “La gloria e la prova – Il mio nuovo Cinema Paradiso 2.0”, di Totò Cascio con Giorgio De Martino (Baldini + Castoldi); sabato 9 marzo, “Le favole del borgo incantato”, di Maria Francesca Tommasini (Del Poggio Edizioni); domenica 17 marzo, “Pink Power – La scalata delle donne dello sport”, di Roberta Casagrande (Di Nicolò Edizioni); sabato 13 aprile, “Dagli echi della notte. Il regno della bellezza”, di Alfio Vacanti (Carthago Edizioni); sabato 4 maggio, “Il narciso di ottobre”, di Cettina Marcellino (Carthago Edizioni). Tutti gli incontri con l’autore inizieranno alle 18.