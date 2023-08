Mercato dei libri usati al Municipio, ecco quando - Tempostretto

Anche quest'anno a fine mese lo spazio dedicato alla scuola per contenere il caro libri e favorire il riuso

MESSINA – Torna a piazza Unione Europea il mercatino dei libri usati, in programma da mercoledì 30 agosto a venerdì 1 settembre, dalle 16 alle 21.

Il Comune, attraverso l’assessorato alle Politiche Giovanili e d’intesa con il sindaco Federico Basile, organizzerà anche quest’anno il mercatino, in collaborazione con la Consulta Provinciale degli Studenti Messinesi. Saranno messe a disposizione di ogni istituto scolastico delle apposite postazioni, all’interno delle quali sarà possibile effettuare lo scambio dei propri libri.

“Quest’attività rappresenta un importante momento di aggregazione per i giovani del nostro territorio, favorendo l’interazione sociale e promuovendo in maniera attiva i principi del riuso e del consumo responsabile. Azioni come questa contribuiscono in modo significativo al progresso della nostra città e consentono ai giovani di acquisire consapevolezza e maggiore sensibilità nei confronti della cultura sostenibile, in piena coerenza con il progetto formativo “Messina 2030 – Green Events”, dichiara in una nota ufficiale l’amministrazione comunale.