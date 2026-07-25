Mercato sul viale Giostra, due date in più ad agosto

Oltre che a Ferragosto, mercato in strada anche per altri due sabati

MESSINA – Non solo a Ferragosto. Il mercato tornerà sul viale Giostra per altre due giornate di agosto, nei pomeriggi e sere di sabato 1 e sabato 8. La decisione nasce da una nota trasmessa dall’assessorato alle Attività produttive e promozionali, pensata per offrire un punto di riferimento straordinario per commercianti e clienti.

Le bancarelle saranno operative nelle fasce orarie pomeridiane e serali, dalle 14 alle 23, consentendo di fare acquisti anche nelle ore meno calde della giornata. Un passaggio che farà da apripista a mercato ferragostano che ogni anno anima quella zona.

I provvedimenti per il traffico e la sosta

Per consentire l’allestimento e lo svolgimento delle attività in sicurezza, l’amministrazione comunale ha predisposto una serie di modifiche alla viabilità nell’area interessata.

Nelle giornate dell’1 e dell’8 agosto, dalle 14 alle 23, resterà interdetta la circolazione veicolare nella carreggiata centrale del viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale della Libertà.

Contestualmente scatterà il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati della stessa carreggiata centrale e su alcuni segmenti delle complanari nord e sud. I veicoli provenienti dalla complanare nord del viale Giostra, in direzione monte, all’incrocio con via Garibaldi potranno proseguire diritto in viale Giostra o svoltare a sinistra e a destra in via Garibaldi grazie alla temporanea riprogrammazione dei semafori.