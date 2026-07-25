 Mercato sul viale Giostra, due date in più ad agosto

Mercato sul viale Giostra, due date in più ad agosto

Marco Ipsale

Mercato sul viale Giostra, due date in più ad agosto

sabato 25 Luglio 2026 - 07:17

Oltre che a Ferragosto, mercato in strada anche per altri due sabati

MESSINA – Non solo a Ferragosto. Il mercato tornerà sul viale Giostra per altre due giornate di agosto, nei pomeriggi e sere di sabato 1 e sabato 8. La decisione nasce da una nota trasmessa dall’assessorato alle Attività produttive e promozionali, pensata per offrire un punto di riferimento straordinario per commercianti e clienti.

Le bancarelle saranno operative nelle fasce orarie pomeridiane e serali, dalle 14 alle 23, consentendo di fare acquisti anche nelle ore meno calde della giornata. Un passaggio che farà da apripista a mercato ferragostano che ogni anno anima quella zona.

I provvedimenti per il traffico e la sosta

Per consentire l’allestimento e lo svolgimento delle attività in sicurezza, l’amministrazione comunale ha predisposto una serie di modifiche alla viabilità nell’area interessata.

Nelle giornate dell’1 e dell’8 agosto, dalle 14 alle 23, resterà interdetta la circolazione veicolare nella carreggiata centrale del viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale della Libertà.

Contestualmente scatterà il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati della stessa carreggiata centrale e su alcuni segmenti delle complanari nord e sud. I veicoli provenienti dalla complanare nord del viale Giostra, in direzione monte, all’incrocio con via Garibaldi potranno proseguire diritto in viale Giostra o svoltare a sinistra e a destra in via Garibaldi grazie alla temporanea riprogrammazione dei semafori.

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