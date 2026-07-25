 Autista bus aggredito, fermato un 40enne

Autista bus aggredito, fermato un 40enne

Alessandra Serio

Autista bus aggredito, fermato un 40enne

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sabato 25 Luglio 2026 - 08:15

Oggi comparirà davanti al giudice per la convalida dell'arresto

Messina – Comparirà dal giudice stamani il responsabile dell’aggressione al conducente Atm. L’uomo è stato identificato e rinchiuso in cella in attesa dell’udienza di convalida. Il malcapitato dipendente della municipale in servizio sulla linea 18, intanto, è sotto controllo medico.

Aggredito perché non vuole passare col rosso

“E’ stato aggredito perché si è rifiutato col rosso”, hanno spiegato i sindacati, che hanno chiesto all’azienda di aprire un confronto per la sicurezza del personale, chiedendo in particolare la collocazione delle cabine anti aggressione sui mezzi Atm. Il gesto è stato condannato dal sindaco Federico Basile.

Conducente Atm colpito da passeggero

L’episodio è avvenuto la mattina di venerdì 24 luglio. Il 40enne ha colpito l’autista dopo averlo esortato a passare col rosso ad un incrocio, ma era stato bloccato da un passeggero. Il conducente, malgrado l’aggressione, è riuscito a fermare il mezzo in sicurezza e chiedere aiuto. Fatto scendere dal mezzo, ha inseguito il bus fino alla stazione dove ha trovato ad attenderlo i poliziotti. Non contento, il 40enne ha continuato a dare in escandescenze ed ha colpito anche uno di loro.

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