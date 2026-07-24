Serie D, il punto sul mercato della Nuova Igea Virtus

Il presidente onorario Bonina ha detto: "Siamo pronti a vincere". La società si muove sul mercato e organizza stage per il settore giovanile

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Smaltita la delusione della passata stagione quando la Nuova Igea Virtus giocandosi la promozione venne penalizzata di cinque punti in classifica l’ambiente giallorosso longanese è ripartito per portare in alto il nome di Barcellona Pozzo di Gotto anche nella prossima Serie D.

Queste le parole del presidente onorario Immacolato Bonina affidate ai social della società: “Siamo tra le realtà più solide, grazie al mercato mirato allo staff di alto profilo alla stabilità societaria e all’entusiasmo della pizza siamo un modello organizzato pronto a vincere”.

Il calcio-mercato della Nuova Igea Virtus

Ultimo arrivato in casa Igea è l’attaccante Giorgio Cicirello che ha scelto il numero 7. Il colpo fin qui di mercato dei longanesi è l’attaccante Jack Harper, scozzese classe 1996 ha un passato nelle giovanili della sua nazionale. Nel suo curriculum tante presenze nella seconda divisione spagnola e un anno con il Brighton in Inghilterra. Un attaccante moderno forte nel gioco aereo e nel proteggere la palla ma pronto a svariare anche sulle fasce.

In difesa ufficiale anche l’arrivo dell’italo-scozzese Sean Martinelli, difensore dinamico e polivalente viene dal Treviso che ha conquistato la Lega Pro nella passata stagione. Oltre un centinaio le sue presenze in Serie D. Sempre nelle retroguardia un italo-argentino Nestor Mauves Garcia Martinoli, classe 2000 e originario di La Plata. Esperienze in Italia a Roma City in Serie D, PraiaTortora in Eccellenza, Ilvamaddalena e ultima stagione col Budoni.

Settore giovanile e stage

Per la Nuova Igea Virtus occhio anche al settore giovanile e al vivaio in generale. Per la prossima stagione i giallorossi hanno affidato la formazione Juniores a mister Michele Campo, autore del miracolo Jonica qualche anno fa a Santa Teresa. Confermati i quattro giovani under Antonio Palme, Vincenzi Niutta, Marco Bongiovanni e Simone Torre.

Per il 28 luglio la società ho organizzato degli stage per l’Under 19 e l’under 15. Gli aspiranti Juniores si ritroveranno al campo del Ciantro alle ore 17, obbligatorio mandare richiesta tramite Whatsapp al numero 3426276434 indicando nome, cognome, data di nascita, ruolo, eventuale squadra di provenienza e il certificato medico sportivo. L’under 15, nati nel 2012 e 2013, avrà appuntamento al campo Don Peppino Cutropia al Ciantro di Milazzo alle ore 18:30.