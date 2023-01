Mercoledì i funerali di Francesco, il giovane vittima di un incidente sulla Sp per Limina - Tempostretto

Le esequie nella chiesa di S. Alfio a Scifì, frazione di Forza d'Agrò

FORZA D’AGRO’ – Saranno celebrati domani, mercoledì 4 gennaio, nella chiesa S. Alfio di Scifì (frazione di Forza d’Agrò) i funerali di Francesco Savoca, il 38enne che ha perso la vita lo scorso 31 dicembre in seguito ad un incidente stradale. Il giovane stava percorrendo la provinciale per Limina sul suo fuoristrada quando, all’altezza di contrada Brisi, per causa in corso di accertamento, è finito fuori carreggiata precipitando col mezzo nella scarpata sottostante. La jeep si è capovolta schiantandosi sul greto del torrente, almeno dieci metri sotto. Quando i soccorsi sono riusciti a raggiungere il conducente e tirarlo fuori dal mezzo, per lui non c’era più niente da fare. Lascia un figlio e la moglie. Grande il dolore per i genitori, la nonna e quanti lo hanno conosciuto e ne ricordano la sua pacatezza.