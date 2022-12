Messina. 104 migranti diretti verso il molo Norimberga - Tempostretto

Arriveranno a bordo di un pattugliatore della Guardia di finanza intorno alle 7 della mattina del 28 dicembre

MESSINA – Sbarco di migranti e destinazione molo Norimberga per 104 persone. La prefettura comunica che sono state poste in essere delle attività di trasbordo di migranti su alcune unità navali nell’ambito di una operazione Sar (Ricerca e salvataggio) a sud di Porto Palo. Per l’occasione, sono stati individuati alcuni porti di approdo, tra cui il molo Norimberga di Messina.

Come attività di soccorso e identificazione, i 104 migranti destinati arriveranno a bordo del pattugliatore Monte Cimone della Guardia di finanza domattina, 28 dicembre, intorno alle 7.