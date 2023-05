Messina. 15 consiglieri: "Si eleggano subito presidente e i vicepresidenti" - Tempostretto

Lunedì è previsto l'inserimento in Consiglio di Caruso al posto del dimissionario De Luca. Ma i 15 premono per accelerare e s'autoconvocano

MESSINA – Richiesta di convocazione del Consiglio da parte di quindici consiglieri comunali. Quindici consiglieri comunali che s’autoconvocano e chiedono di accelerare i tempi sull’elezione del nuovo presidente e dei suoi vice. Dopo le dimissioni di Cateno De Luca, è stata convocata per lunedì alle 19 una sessione di lavori in cui è inserita all’ordine del giorno la surroga con cui si provvederà a inserire Salvatore Caruso, al posto del dimissionario De Luca, tra i consiglieri. Si tornerà così a pieno regime e si potranno fissare nuove sedute.

E l’elezione? I 15 chiedono sia fatta nella stessa sera, come accaduto il 13 luglio scorso con le “sostituzioni” dei vari consiglieri, in aula al posto di cui è fuoriuscito per ricoprire il ruolo di assessore. La richiesta ufficiale è stata firmata dai tre consiglieri di Fratelli d’Italia, Gioveni, Currò e Carbone, dai tre di Ora Sicilia, La Fauci, Vaccarino e Zante, dai due di Prima l’Italia, Centofanti e Villari, da Oteri di Forza Italia, da Caruso di “De Domenico sindaco” e da alcuni consiglieri del Gruppo misto, Cantello, Croce, D’Arrigo, Restuccia e Rotondo.

