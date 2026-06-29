Messina. 16enne uccisa da moto, in via Circuito gare non autorizzate?

Una cittadina racconta: "Segnalo da mesi le corse della domenica sera"
Messina – Vai Circuito era lo sfondo di gare non autorizzate tra due ruote? A sollevare il sospetto sono alcuni post sui social, in queste ore inondanti di messaggi di dolore che si incrociano alle polemiche sulla sicurezza di alcune zone di Messina, dopo la tragedia di Giulia Scimone.
Le sgasate della domenica notte
Ad accendere i fari sull’ipotesi che l’area fosse attraversata da moto e motorini con in sella giovanissimi che competono, o che comunque organizzano raduni regolari per attraversare in gruppone sempre le stesse strade cittadine, è l’intervento di una residente e i molti commenti che fanno notare che il 19enne arrestato non fosse nuovo alle “prodezze” sulle due ruote. Anzi, spesso condivideva sui social le sue spericolate manovre in zone urbanizzate.
Le segnalazioni alle autorità
“Ho passato tutto l’inverno a segnalare, la domenica, tra le 23 e le 24 alla polizia municipale e ai Carabinieri questo nugolo di motorini e affini (dai 20 ai 30 mezzi, rigorosamente guidati da adolescenti o pseudo adolescenti che ancora la puzza di latte si sente da qui) che si passava il tempo a fare i famosi “garini” a partire dalla galleria all’inizio della panoramica sino alla via circuito di Torre Faro – scrive Alessandra su Facebook – Durante l’ultima telefonata l’operatore mi ha pure chiesto: “Stanno andando verso Torre Faro, vero?” e io “Sì, prendono la discesa di Granatari e scendono, se passate da sotto li beccate sicuramente. Intervenite, per favore, che qui succede una tragedia”.
La morte di Giulia poteva essere evitata?
L’abitudine di “sgasare” in gruppone dalla zona sud al capo opposto della città, la domenica sera, non sarebbe una novità. Sembra profilarsi quindi un appuntamento ricorrente, forse sempre alla stessa ora, forse organizzato, da un drappello numericamente consistente, cioè difficilmente non notabile, sicuramente segnalato più volte.
BASTAVA CHE METTESSERO LE STRISCE TRASVERSALI RIALZATE e non sarebbe successo. Che si aspetta a piazzarle ? Un altra vittima ?
FORSE BASTAVANO 3 DOSSI ARTIFICIALI PIAZZATI SUI DUE SENSI DI MARCIA (INSIEME AD UN AUTOVELOX, COME QUELLO DI SANTA MARGHERITA) E NON SAREBBE SUCCESSO. CHE COSA SI ASPETTA A PIAZZARLI ? UN’ALTRA VITTIMA ????
… nella sciagura va evidenziata la strana circostanza di ieri sera ! verso le 23.00 percorrevo la litoranea in direzione sud quando ho intravvisto tante luci blu sul margine destro della carreggiata. Strano, mi sono detto … mai visto ! quando sono arrivato sul posto, qualche centinaio di metri più avanti ho osservato stazionanti molti agenti (polizia, carabinieri), contornati da tanti mezzi luccicanti . SI, era un folto gruppo ! eppure ieri sera non c’era movida sulla litoranea . Che spreco di uomini e mezzi, mi sono detto ! magari alla stessa ora si consumava la tragedia di Giulia in una strada priva di controllo, e sempre magari perchè lì non c’è movida !!!
quando la caserma dei carabinieri è poco più avanti…. e di carabinieri in giro a torre faro non se ne vede nemmeno l’ombra.
Tragedia evitabile, purtroppo i servizi di controllo sono pessimi…. soprattutto a livello locale…. Bocciata l’ amministrazione!!!
Servizio 112 che non funziona….denuncia al Corpo dei Vigili non ascoltate…..segnalazioni ai carabinieri ignorate…..DIMISSIONI prima di percepire i prossimi emolumenti!La città non ha bisogno di VV.SS.
I CITTADINI SEGNALAVANO E NESSUNO E’ INTERVENUTO.😱…..QUANDO HO SCRITTO IL COMMENTO PRECEDENTE, AVEVO VISTO SUI SOCIAL LE PRODEZZE E I VANTI DI QUESTE SCORRIBANDE 🤢 IN PARTICOLARE PROPRIO DEL RAGAZZO IN QUESTIONE …..PERCHE’ NESSUNO E’ INTERVENUTO????? NOI CITTADINI ,CHE SEGNALIAMO A FARE SE NESSUNO CI ASCOLTA????? PERCHE’ NESSUNA PATTUGLIA ,DI QUALSIASI FORZA DELL’ ORDINE E’ INTERVENUTA???? PERCHE’ NON C ERA UN PRESIDIO FISSO, VISTO IL FLUSSO ENORME DI GIOVANI AL FARO????? RIMANE UNA PROFONDA AMAREZZA,UN SENSO DI IMPOTENZA PER NON ESSERE STATI ASCOLTATI,AIUTATI….GIULIA SAREBBE ANCORA VIVA SE OGNUNO AVESSE FATTO CIO’ CHE ERA GIUSTO FARE SPECIE DOPO LE SEGNALAZIONI……GIULIA E’ STATA UCCISA DUE VOLTE…..DALLA STUPIDITA’ UMANA,E DALL’ INDIFFERENZA NEL NON REPRIMERE TUTTO QUELLO CHE DI SBAGLIATO FANNO I GIOVANI.
E A PROPOSITO ,ANCHE A LARGO LA ROSA IN PROSSIMITA’ DELLA STATALE 114 ,C’ E UN GRUPPO CHE IMPENNA AD ALTA VELOCITA’ COSI’ COME A CAMARO UNA BANDA DI MOCCIOSI CON I MOTORINI ELETTRICI FA SCORRIBANDE ALL’ IMPAZZATA RISCHIANDO DI TRAVOLGERE I MALCAPITATI CHE SONO IN STRADA,IDEM A MINISSALE PIAZZETTA STELLA MARIS….VANNO FERMATI SENZA SE E SENZA MA!!!!
E dire che c’e’ una Caserma dei Carabinieri a poca distanza dal luogo dell’incidente. Non ho parole.
Per ora comunque, quello lì ha smesso di girare per un po’. Ma moralmente, in città, è colpevole chiunque asseconda o partecipa a questi “garini” : pensiamo anche all’ assurdo esibizionismo di chi va in moto su una ruota sola , stile “ellah mio compare”. Ora una casa, a Messina, è … più vuota e nella morsa dolore inconsolabile. Perché????