Messina. 16enne uccisa da moto, in via Circuito gare non autorizzate?

Una cittadina racconta: "Segnalo da mesi le corse della domenica sera"

Messina – Vai Circuito era lo sfondo di gare non autorizzate tra due ruote? A sollevare il sospetto sono alcuni post sui social, in queste ore inondanti di messaggi di dolore che si incrociano alle polemiche sulla sicurezza di alcune zone di Messina, dopo la tragedia di Giulia Scimone.

Le sgasate della domenica notte

Ad accendere i fari sull’ipotesi che l’area fosse attraversata da moto e motorini con in sella giovanissimi che competono, o che comunque organizzano raduni regolari per attraversare in gruppone sempre le stesse strade cittadine, è l’intervento di una residente e i molti commenti che fanno notare che il 19enne arrestato non fosse nuovo alle “prodezze” sulle due ruote. Anzi, spesso condivideva sui social le sue spericolate manovre in zone urbanizzate.

Le segnalazioni alle autorità

“Ho passato tutto l’inverno a segnalare, la domenica, tra le 23 e le 24 alla polizia municipale e ai Carabinieri questo nugolo di motorini e affini (dai 20 ai 30 mezzi, rigorosamente guidati da adolescenti o pseudo adolescenti che ancora la puzza di latte si sente da qui) che si passava il tempo a fare i famosi “garini” a partire dalla galleria all’inizio della panoramica sino alla via circuito di Torre Faro – scrive Alessandra su Facebook – Durante l’ultima telefonata l’operatore mi ha pure chiesto: “Stanno andando verso Torre Faro, vero?” e io “Sì, prendono la discesa di Granatari e scendono, se passate da sotto li beccate sicuramente. Intervenite, per favore, che qui succede una tragedia”.

La morte di Giulia poteva essere evitata?

L’abitudine di “sgasare” in gruppone dalla zona sud al capo opposto della città, la domenica sera, non sarebbe una novità. Sembra profilarsi quindi un appuntamento ricorrente, forse sempre alla stessa ora, forse organizzato, da un drappello numericamente consistente, cioè difficilmente non notabile, sicuramente segnalato più volte.

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