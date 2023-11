Messina. Il 28 dicembre in piazza Duomo i Pooh, "per Natale oltre 200 eventi" - Tempostretto

Annunciati i "big" delle festività natalizie in città

MESSINA – Saranno i Pooh a salire sul palco di piazza Duomo il prossimo 28 dicembre. L’annuncio durante la conferenza stampa di presentazione degli eventi natalizi. Altri “big” saranno il 21 dicembre Dolcenera e il 23 Gabry Ponte.

“Alziamo l’asticella con varie novità – dice il sindaco Federico Basile -. Pensiamo al villaggio intorno al teatro. Con i commercianti di via Palermo abbiamo fatto un percorso di grande crescita, sarà un nuovo polo con eventi serali, mentre villa Dante, Mazzini e Sabin e la pineta di Montepiselli addobbate da Messina Social City. Alla stazione poi ci sarà un personaggio nuovo, non lo spoileriamo oggi. Atm sta allestendo gli autobus a festa e faremo la settimana della nuova mobilità. Gli alberi sono di Messina Servizi e meritano di essere visti. Torneranno le casette a piazza Cairoli che quest’anno resteranno un mese. A Piazza del popolo ci saranno eventi di cibo e vino. Una novità importante sarà il villaggio di babbo natale a Massa San Nicola, un villaggio che ospita appena due persone e che invece sarà animato grazie alla parrocchia di Padre Giunti. Ci sarà un evento natalizio anche al Monte di Pietà, che varrà da inaugurazione per la riapertura alla città”.

“Stiamo gestendo oltre 200 eventi da sud a nord, compresi i villaggi dove ci sarà tantissima vita – aggiunge l’assessore Massimo Finocchiaro -. Io mi sono dedicato ai grandi eventi e annuncio che al Municipio ci sarà Dolcenera. Poi il 23 dicembre a Piazza Duomo un dj set con Gabry Ponte e il 28 dicembre ci saranno il ritorno dei Pooh, il 31 ci sarà una festa classica con una band, i Goodfellas, che saranno accompagnati da un dj set di Radio Italia. Poi il 4 gennaio faremo un suggestivo teatro del fuoco, di livello internazionale”

“Abbiamo cercato di ampliare sempre più l’isola pedonale – dice l’assessora Liana Cannata -, ci sarà un presepe a Piazza Cairoli e abbiamo compartecipato per feste di tradizione come il pagliaro e il presepe di Castanea. Una novità esclusiva è la sinergia che vede coinvolti gli artisti al vicolo Cicala, una giornata dedicata all’arte di strada. E non dimentichiamo la notte bianca dello sport all’isola pedonale, il Messina coro festival e tanto altro”.

