 Messina. 35 anni da uomo, da donna rinasce e racconta... VIDEO

Messina. 35 anni da uomo, da donna rinasce e racconta… VIDEO

Alessandra Serio

Messina. 35 anni da uomo, da donna rinasce e racconta… VIDEO

sabato 27 Settembre 2025 - 13:30

Vittima dell'aggressione omofoba al Municipio, Marianna ripercorre il doloroso percorso di transizione di genere. E malgrado le botte dice: "Messina non discrimina"

Servizio di Alessandra Serio e Silvia De Domenico

Messina – 35 anni senza riconoscersi allo specchio, sempre più chiusa in sé stessa, poi la rivelazione grazie ad un cugino che la spinge a socializzare. Così Marianna (nome di fantasia ndr), nata uomo, trova il coraggio di cominciare il suo percorso e di diventare donna. Ma la strada è lunga e dolorosa, costellata di momenti di umiliazione, cure invasive, pastoie burocratiche e spese.

La transizione di genere e la nuova vita

Marianna la racconta ai nostri microfoni senza paura né mistificazioni. L’intervista è a volto coperto perché un’amica l’ha convinta a camuffarsi alla luce delle sue brutte esperienze: “Da quando ha rivelato al circondario che è transgender non fanno che importunarla, si sentono in diritto di toccarla, apostrofarla, chiederle di fare sesso”. Inizialmente però Marianna voleva metterci la faccia perché “Messina è una città che discrimina meno di quello che si possa pensare”.

Messina non discrimina

E’ per questo che, nel marzo scorso, dopo anni di discussioni ed insulti ricevuti da un gruppo di conoscenti, lei e le amiche decidono di tentare un chiarimento e li invitano a piazza Municipio. Dove invece piovono botte. Un episodio che l’ha allarmata ma non tanto da tornare a nascondersi: “Nei panni dell’uomo stavo male, malgrado le difficoltà il percorso che ho intrapreso mi ha fatto rinascere”.

Accanto a lei c’è la moglie. Dopo la transizione saranno separati, ma continuano a sostenersi a vicenda. Perché il senso dello stare insieme c’entra poco col sesso.

Ndr: nell’intervista si fa riferimento all’aggressione, per errore localizzata a piazza Cairoli, in realtà avvenuta a piazza Unione Europea.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
“Mi cattu u Messina”, dalla parabola Acr al videoclip AI che riaccende i tifosi
Via Don Blasco, il nodo Santa Cecilia è la quinta inaugurazione. Ora il ponte Portalegni
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED