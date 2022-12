In programma una messa, domenica 4 dicembre, nella parrocchia di San Michele Arcangelo

MESSINA – 4 dicembre 1982/2022: quarantesimo anniversario dell’ordinazione come sacerdote di padre Carlo Olivieri. In occasione della ricorrenza, è in programma una messa domenica 4, alle 17, nella parrocchia di San Michele Arcangelo.

La celebrazione eucaristica, sempre al villaggio San Michele, avviene dal martedì al sabato, alle 17.30, e la domenica alle 11.

