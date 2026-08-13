 Messina. 500mila euro per i lidi colpiti dal ciclone Harry

Messina. 500mila euro per i lidi colpiti dal ciclone Harry

Redazione

Messina. 500mila euro per i lidi colpiti dal ciclone Harry

giovedì 13 Agosto 2026 - 14:43

Serviranno ad azzerare o almeno diminuire il costo della Tari

500 mila euro per gli stabilimenti balneari colpiti dal ciclone Harry. Il ciclone Harry, lo scorso gennaio, ha colpito Messina e provincia, causando danni importanti soprattutto lungo la zona sud del litorale, ma anche in diversi punti della zona nord.

Gli stabilimenti balneari e le strutture danneggiate, nonostante tutto, hanno riaperto e stanno affrontando la stagione estiva, dopo essersi fatti carico di spese importanti per riparare i danni, ripristinare le strutture e tornare a essere operativi.

“A fronte del loro impegno l’amministrazione farà la propria parte – dice il sindaco di Messina, Federico Basile -. La Giunta comunale ha infatti approvato una misura straordinaria da 500 mila euro, già previsti in bilancio, destinata agli operatori balneari che hanno subito danni. Il contributo sarà riconosciuto attraverso la compensazione della Tari, consentendo di coprire, in tutto o in parte, gli importi dovuti dagli operatori interessati”.

Potranno accedere al contributo i concessionari titolari di concessione demaniale marittima ricadente nel territorio comunale che abbiano subito danni documentati mediante perizia tecnica, documentazione fotografica, verbali della Protezione Civile o altra documentazione idonea, che presentino apposita istanza entro i termini che saranno stabiliti dall’avviso pubblico e che non risultino gravati da ulteriori situazioni debitorie nei confronti del Comune di Messina, diverse da quelle oggetto della presente misura.

“La misura mette a disposizione risorse importanti e consente di intervenire attraverso la compensazione della posizione Tari interessata dal provvedimento. È un sostegno pensato per accompagnare la ripartenza delle attività e riconoscere le difficoltà affrontate da chi ha dovuto sostenere spese ingenti per ripristinare le proprie strutture”, ha sottolineato l’assessore alle Attività Produttive, Massimo Finocchiaro.

Il contributo sarà riconosciuto fino alla concorrenza delle somme dovute al Comune, riferite alla posizione debitoria oggetto dell’intervento e quantificate alla data del 30 giugno 2026, nel limite complessivo delle risorse disponibili, pari a 500 mila euro.

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