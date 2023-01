Messina. 6 e 8 gennaio, due concerti del Coro lirico siciliano - Tempostretto

Stasera 6 gennaio alla chiesa di Santa Caterina e l'8 il tributo a Battiato alla basilica di S. Antonio

MESSINA – Due concerti del Coro lirico siciliano. Oggi 6 gennaio, alle ore 21.30, nella Chiesa di Santa Caterina, il Coro diretto dal maestro Francesco Costa, con l’associazione D’aRteventi, presieduta da Daniela Ursino, organizza il tradizionale concerto dell’ Epifania. Un secondo appuntamento domenica 8 gennaio, alle ore 21, Basilica di S. Antonio con il concerto “Meccaniche celesti” con un “Tributo a Battiato”. Un evento che conclude la kermesse artistico musicale promossa dall’ente lirico in occasione della rassegna “Messina Città degli Eventi e della Musica”. Ingresso libero fino a esaurimento posti per i due concerti.

L’omaggio a Battiato

Sottolinea Daniela Ursino: “Franco Battiato Tribute non è una celebrazione, ma un evento che mira a trasmettere la bellezza dell’arte e della cultura per favorire la ricchezza dell’incontro e del confronto tra le persone e le proprie identità, per rigenerare lo spirito attraverso l’incanto dello spettacolo in linea con il messaggio poetico di Battiato. Una ricca maratona musicale incentrata sulla produzione musicale più nota, ma anche più intima e spirituale del musicista siciliano: Prospettiva Nevskij, Segnali di Vita, L’animale, Strade parallele, Testamento, Povera patria, L’ombra della luce, L’era del cinghiale bianco, Stranizza d’amuri, Bandiera bianca, Cuccurucucù, La Cura, Centro di gravità permanente, Voglio vederti danzare saranno i brani per omaggiare l’arte mistica e universale del celebre cantautore etneo con le voci di Rita Botto, Alberto Munafò Siragusa e Costanza Paternò unitamente al Coro Lirico Siciliano e l’ensemble orchestrale in residence diretti da Francesco Costa e con Ruben Micieli al pianoforte.

“La cura” dedicata alle detenute-attrici

Dopo il successo del concerto “Suoni dal Sud”, recital che ha visto la Basilica di S.Antonio gremita di pubblico per applaudire la voce di Silvia Mezzanotte, due nuovi concerti, dunque, sono in cartellone. Mezzanotte si è esibita insieme al Coro Lirico Siciliano in un repertorio vasto, spaziando dai classici della canzone nazionale e internazionale ad alcuni brani del maestro Morricone riarrangiati in modo originale per l’occasione. L’ex voce dei Mattia Bazar ha dedicato “La cura” di Battiato alle detenute e attrici della Casa circondariale di Messina. Detenute impegnate nei progetti promossi da D’aRteventi, che ha dato vita al teatro “Piccolo Shakespeare” e alla “Compagnia del teatro per sognare”.