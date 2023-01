Messina. 6 gennaio, cerimonia conclusiva della 17esima Mostra di arte presepiale - Tempostretto

Parteciperà l'Ensemble strumentale della scuola Boer - Verona Trento. Grande successo di presenze nei chiostri del palazzo Arcivescovile di Messina

Si svolgerà oggi alle ore 18.30 la cerimonia conclusiva della XVII Mostra di Arte Presepiale Parteciperà l’Ensemble strumentale della scuola Boer – Verona Trento. In generale, si è registrato un successo di presenze nei chiostri del palazzo Arcivescovile di Messina. Come per l’inaugurazione, la serata sarà allietata dalla partecipazione dell’Ensemble Strumentale dell’Istituto Comprensivo Boer – Verona Trento. Durante la manifestazione, verranno consegnati, i riconoscimenti ai presepisti, agli artisti espositori e alle autorità presenti. A conclusione della serata, saranno estratti i biglietti vincenti, dei presepi messi in sorteggio, durante il periodo della manifestazione.

Grande successo di presenze, alla rassegna di quest’anno, che conferma, ancora una volta, come questa

manifestazione, sia diventata un appuntamento fisso del Natale messinese. Diverse anche le scuole, che

hanno avuto la possibilità, di visitare l’esposizione nelle ore antimeridiane compatibilmente con gli orari

scolastici.

