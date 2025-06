Messina, “a Ganzirri vogliamo l’isola pedonale”

Il vicepresidente della VI Municipalità, Salvatore Scandurra, la propone e ricorda: "È nella progettazione del Pgtu"

MESSINA – “Un’isola pedonale estiva a Ganzirri. A chiederlo a gran voce sono i residenti, anche perché, già ai tempi della redazione del Pgtu, durante la sindacatura De Luca, avevo fattp questa proposta. E l’isola pedonale era stata inserita nella progettazione del Piano generale del traffico urbano”. A ricordarlo è l’esponente della Lega Salvatore Scandurra, vicepresidente della VI Municipalità.

Continua Scandurra: “Le isole pedonali realizzate nel centro cittadino sono diverse e non si comprende quindi perché questa, che sarebbe temporanea e per ottenere la quale i residenti sono anche pronti a organizzare una raccolta firme, sia rimasta lettera morta”. Nei giorni scorsi il vicepresidente ha scritto al presidente della VI Circoscrizione, Francesco Pagano, sottolineando che “ad oggi non è ancora stata avviata la realizzazione di questo progetto, nonostante la stagione estiva sia ormai imminente. Considerando l’importanza di valorizzare l’area del lago Grande di Ganzirri e di migliorare la qualità della vita dei residenti, la sollecito a inviare una nota all’assessore Salvatore Mondello e al dipartimento preposto, affinché possano prendere in considerazione la possibilità di attivare l’isola pedonale temporanea per questa estate”.

Fondamentale, per il leghista, “conoscere lo stato attuale della pratica e le eventuali difficoltà che hanno ritardato la realizzazione del progetto. Spero che si possa trovare una soluzione per avviare il progetto il prima possibile perché è necessario dare risposte chiare e concrete a cittadini che le aspettano da anni”.

