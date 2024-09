Messina. A Valle degli Angeli un tappeto di rifiuti in strada

L'allarme lanciato dal presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto

La situazione igienico – sanitaria in via Aristotele a Valle degli Angeli così come nello spazio antistante la ex scuola Nicholas Green è gravissima.

Nonostante i costanti interventi di bonifica della Messina Servizi Bene Comune, alla quale non può certamente essere ricondotta alcuna responsabilità per lo scempio ambientale, la situazione è diventata drammatica.

Trovo sconcertante il comportamento di chi abbia preso la zona come un cassone in cui depositare rifiuti di ogni tipo, sacchetti di spazzatura, suppellettili, realizzando in modo artigianale anche una sorta di casa per gatti.

Trovo ingiusto che tanti residenti debbano essere costretti a vivere in queste condizioni nonostante l’ Amministrazione Comunale stia cercando con l’utilizzo di telecamere ed agenti della municipale di frenare il fenomeno del degrado dei rifiuti abbandonati.

Mi auguro che anche il mini pool creatosi in Prefettura contro l’abbandono della spazzatura possa portare a dei risultati.

Messina Servizi Bene Comune, come già costantemente fa’, è già a conoscenza della situazione ed ha programmato i necessari interventi di bonifica.

Bisognerebbe però farsi veramente un mea culpa per il degrado ambientale che è divenuto una costante in città frutto del disprezzo di pochi che intaccano i tanti cittadini che intendono vivere un quartiere ed una città sempre migliore.