Messina. A Villa Mazzini la Festa dei nonni: laboratori del gusto, animazione e foto ricordo - Tempostretto

In occasione delle ricorrenze di sabato 1 ottobre, “la Giornata internazionale delle persone anziane”, e di ieri, domenica 2, la “Festa dei nonni”, l’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Assessorato alle Politiche Sociali diretto da Alessandra Calafiore, hanno fortemente voluto due giorni dedicati ad anziani, nonni e nipoti per un weekend di festa e di grande condivisione. Spazio, quindi, a iniziative volte a favorire la socializzazione e a regalare momenti di gioia e spensieratezza.

Visite al MuMe, Museo di Messina

Per la “Giornata internazionale delle persone anziane”, l’Amministrazione comunale ha organizzato una visita gratuita presso il MuMe – Museo Regionale di Messina per i membri di Ariad onlus (Associazione per il supporto e la ricerca sull’Alzheimer e le demenze), appuntamento replicato il pomeriggio per gli anziani di Casa Serena, supportati per l’occasione dagli operatori di Messina Social City.

Festa dei nonni

Domenica 2, invece, per la “Festa dei nonni” grande divertimento a Villa Mazzini. Di mattina, infatti, grazie alla collaborazione della Messina Social City, si sono tenuti laboratori del gusto, a cura dell’Istituto di Istruzione Superiore Antonello di Messina, animazione, spettacoli dei personaggi ispirati al mondo dei cartoni e l’angolo dedicato alle foto ricordo. Una mattinata rivolta a nonni e nipoti molto partecipata, che ha colorato la centralissima Villa comunale di sorrisi e di gioia, per un appuntamento condiviso da tanti cittadini e sicuramente da replicare.

“È molto bello vedere nonni e nipoti insieme a Villa Mazzini, una struttura che abbiamo riaperto e che diventa sempre più un polo interessante ed attrattivo per la città, che ne ha bisogno – dice il sindaco Federico Basile -. Questa è una manifestazione fortemente voluta dall’Amministrazione, ma soprattutto dalla città. Tanta gente, infatti, ha risposto presente con allegria e siamo convinti, insieme all’assessore Calafiore, che queste attività vadano riproposte a prescindere dalle ricorrenze”.

“Una bellissima giornata di festa e di condivisione – commenta l’assessora Alessandra Calafiore – cosi come quella di sabato al Museo Regionale. É bellissimo vedere intere famiglie divertirsi realizzando attività ludiche e anche gastronomiche. Valorizzare Villa Mazzini e regalare una mattinata di sano divertimento ai nostri concittadini, giovani ed anziani, rappresenta per noi un motivo di soddisfazione e certamente sarà riproposta anche con nuove formule”.