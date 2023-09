Messina, abazia di San Filippo il Grande: "Gioiello abbandonato" - Tempostretto

Villari e Carbone sollecitano un intervento anche per fermare la razzìa del patrimonio storico presente

L’incuria e l’abbandono dell’abazia di San Filippo il Grande, nella zona sud della città, richiama l’attenzione del gruppo consiliare di destra. In una interrogazione al sindaco ed all’amministrazione, i consiglieri comunali Giuseppe Villari di Prima l’Italia e Dario Carbone di Fratelli d’Italia sollecitano un intervento: “I consiglieri chiedendo di conoscere quali sono le azioni previste per il recupero del sito in oggetto e con che tipo di fondi è previsto intervenire, se esistono progettualità in corso ed in ogni caso quali soluzioni siano state ipotizzate”

“Occorre ricordare che il Monastero basiliano intitolato a San Filippo il Grande fu edificato intorno

all’anno 1100 per volere di Ruggero II, in posizione adiacente alla grotta/eremo dove ha dimorato San

Filippo D’Agira. La struttura in commento rappresenta un unicum non soltanto per Messina ma per la Sicilia intera, definito addirittura dallo storico messinese Giuseppe Buonfiglio nel suo libro “Messina Città

Nobilissima” stampato nel 1606 “[…] il più bel luogo tra le Abbadie di San Basilio in Sicilia”. Usufruiva di tanti privilegi e donazioni, poteva vantare estese proprietà territoriali che si estendevano fin lungo le pendici del monte Dinnammare. Quei monaci basiliani potevano anche far pascolare il loro bestiame”.



L’Abazia fu acquistata dal Comune di Messina con la finalità di dare alla collettività una prestigiosa struttura da utilizzare per scopo culturale. Risulta agli scriventi che ad oggi la proprietà continui a permanere in capo al Comune di Messina ed è sotto gli occhi di tutti la vergognosa condizione di abbandono e degrado in cui versa l’intera struttura ed il giardino circostante. In particolare l’attuale stato dei luoghi – un unico intreccio di rovi grande quanto tutta la struttura giardino incluso – oltre ad essere indecoroso ed irrispettoso nei confronti della storia del sito, rappresenta una condizione di pericolo per i vicini, in quanto in caso di incendio verrebbero messe a rischio abitazioni limitrofe, sia lungo la via Guardia che lungo la via Padre Calogero Gentile.



Gli scriventi rappresentano inoltre che – per quanto a loro conoscenza – dalla data dell’acquisizione del

bene nessun intervento è mai stato fatto ad opera del Comune di Messina se non la realizzazione di una

recinzione, e che tale intervento si rese necessario solo dopo il trafugamento di molti reperti da parte di

ignoti.