"Messina accessibile", aggiudicati i lavori per i sei lotti: saranno sistemati scivoli e marciapiedi - Tempostretto

Dalla SS114 alla Consolare Pompea, Messina era stata divisa in sei macro aree nel progetto di abbattimento delle barriere architettoniche da 6 milioni e mezzo

MESSINA – Sei macro lotti in cui lavorare per eliminare barriere architettoniche e ostacoli su marciapiedi, angoli e scivoli, agevolando così la mobilità anche di persone con disabilità. Era stato questo l’annuncio del vicesindaco Salvatore Mondello, intervenuto il 31 gennaio durante la quarta Commissione consiliare per illustrare il progetto da 6 milioni e mezzo nominato “Messina città accessibile e inclusiva”. Adesso i lavori sono stati aggiudicati. La cifra totale per i sei lotti, Iva esclusa, è di 4.953.018,38 euro e a partecipare sono stati 170 operatori.

I lotti e gli aggiudicatari

Il lotto A, riguardante la zona Sud, da via San Cosimo al Viale Europa, è stato “vinto” dalla Azzurra Costruzione srl, con sede ad Agrigento, con un’offerta per l’importo di 633.661,23 euro, Iva esclusa. E hano sede ad Agrigento anche la Savior srl e la Progresso Group, che si sono aggiudicati il lotto E, riguardante la SS114 (con un importo di 783.660,79 euro), e la Gerilenia srl, che invece ha vinto la corsa al lotto B2, da Piazza Cairoli a Viale Boccetta, con un importo di 623.539,53 euro.

Il lotto B1, invece, sarà appaltato alla Martina costruzioni srl e all’ausiliaria Tunnera Francesco, con sede a Vaccarizzo Albanese. I lavori interesseranno l’area tra Viale Europa e Piazza Cairoli per un importo di 472.169,57 euro. L’unica aziende del messinese è la Barcellonese LR Costruzioni, che si è aggiudicata, insieme all’ausiliaria Cecim Sas di Cotronei, il lotto C: da Viale Boccetta a Viale Annunziata. La cifra è stata di 426.283,89 euro. E infine il lotto D, relativo alla Via Consolare Pompea, vinto dalla Italcostruzioni srl con sede a Gela alla cifra di 540.103,61 euro.

Articoli correlati