"Messina accessibile... per le auto. Continua la maleducazione"

Con la pessima abitudine di parcheggiare sui marciapiedi è vanificato l'intento di rendere gli spazi pedonali accessibili a tutti

Segnalazione WhatsApp al 355.8726275: “Il genio del giorno. Via S. Caterina dei bottegai (perpendicolare al Corso Cavour)”.

Purtroppo non finisce la pessima abitudine di parcheggiare le auto sui marciapiedi appena rinnovati nell’ambito del progetto portato avanto dall’assessore Mondello denominato “Messina accessibile”. I lavori in via d’esecuzione in diverse zone della città servono ad abbattere le barriere architettoniche e a rendere le aree riservate ai pedoni appunto accessibili a tutti, soprattutto ai più deboli. Ma se si continua con comportamenti scorretti come quello evidenziato nella segnalazione, l’intento di civiltà e vivibilità che si propone il progetto del comune viene vanificato. Sono situazioni che abbiamo denunciato spesso. In alcuni casi l’amministrazione ha deciso di collocare paletti dissuasori che impediscono il parcheggio selvaggio. Non sono belli a vedersi ma sono inevitabili per impedire ai maleducati di rovinare il benessere altrui.

L’efficacia dei lavori a vantaggio di pedoni e disabili

Comunque, per chiudere con una nota positiva, gli interventi realizzati cominciano a restituire più ampie e più sicure aree di pedonalizzazione, con un’opportuna estensione dei percorsi per ipovedenti e un più diffuso abbassamento degli scivoli per favorire il transito dei disabili. Speriamo che sia lasciata a tutti i messinesi la possibilità di godersene.