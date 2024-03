Messina accessibile... per le auto

La segnalazione di un lettore

Le due auto che si vedono nelle foto sono comodamente quanto incivilmente parcheggiate su un marciapiede appena rinnovato dall’amministrazione comunale nell’ambito del progetto “Messina accessibile”. Gli interventi che si sono via via realizzati in diverse zone della città mirano ad abbattere le barriere architettoniche, facilitando la mobilità delle persone più fragili. Se si parcheggia come i maleducati delle foto, i marciapiedi saranno accesibili solo alle auto.

Peraltro, nel caso specifico, le macchine hanno impropriamente sfruttato l’unico angolo lasciato libero dai paletti dissuasori, destinato proprio al transito dei pedoni normodotati. Ma soprattutto alla libera mobilità di disabili e bambini in carrozella, che così non possono sfruttare lo scivolo a loro dedicato.