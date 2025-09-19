Messina, addio a Domenico Sorrenti, storico capocorda della Vara

L'annuncio del Gruppo Storico Vara e Giganti su Facebook: "Non ti dimenticheremo mai"

MESSINA – La Vara e Messina dicono addio allo storico capocorda Domenico Sorrenti. Ad annunciarne la morte è stato il Gruppo storico della Vara e dei Giganti di Messina su Facebook. Nel messaggio si legge: “Il Gruppo Storico della Vara piange la scomparsa dello storico capo corda Domenico Sorrenti. Caro Mimmo, la nostra Madre Assunta ti accolga in paradiso tra le sue braccia amorevoli, non ti dimenticheremo mai. Ci uniamo al dolore della famiglia Sorrenti”.