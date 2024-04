Messina. Addio a Matteo Frassica, fratello dell’attore Nino: un legame profondo con il mare

Il ricordo del figlio Alberto. Domani (mercoledì) i funerali a Galati Marina

MESSINA – Si è spento all’età di 78 anni Matteo Frassica, fratello maggiore del noto attore Nino Frassica. I funerali si terranno domani, mercoledì 24 aprile, alle 16 nella Chiesa di Galati Marina. Matteo, conosciuto da tutti come Uccio, era un uomo dal carattere forte e dal legame profondo con il mare. Come ha ricordato con parole toccanti il figlio Alberto, fin da piccolo Uccio ha trovato nel mare la sua dimensione naturale, abbandonandosi alle sue storie e lasciandosi avvolgere dalla sua immensità.

Nato e cresciuto di fronte al mare, Uccio ne ha respirato l’essenza, conoscendone i capricci e la dolcezza infinita. Al mare ha dedicato la sua vita, unendosi a Cola, il fratello maggiore, in un legame che trascendeva il sangue e li rendeva fratelli di vita. La scomparsa di Uccio lascia un vuoto incolmabile nella famiglia Frassica e nella comunità di Galati Marina. Il suo ricordo vivrà per sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.

Un uomo semplice e dal cuore grande

Uccio era conosciuto da tutti per la sua semplicità e la sua bontà d’animo. Era sempre pronto ad aiutare gli altri e a condividere la sua passione per il mare. Era un punto di riferimento per la sua famiglia e per la sua comunità, sempre presente nei momenti di gioia e di dolore.

Un amore per il mare che lo ha reso un uomo libero

Il mare era per Uccio più che un semplice luogo geografico: era la sua casa, il suo rifugio, la sua fonte di ispirazione. Era nel mare che Uccio si sentiva libero e felice, in grado di esprimere la sua vera essenza.