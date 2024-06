Messina. Addio a Sergio Crisafulli, era stato eletto segretario Faisa Cisal pochi giorni fa

Aveva 66 anni, stroncato da un malore improvviso

E’ morto nella notte, all’età di 66 anni, Sergio Crisafulli. Era stato eletto segretario della Faisa Cisal di Messina appena giovedì scorso.

“Il mondo sindacale messinese – dicono Cisl, Uil e Orsa – perde un esponente di primo piano che ha fatto dell’attività sindacale una missione per la difesa dei diritti dei lavoratori dei trasporti, le sue indiscusse competenze sono state strumento fondamentale per la rivendicazione dei diritti e delle tutele in ambito sindacale e legale. La capacità di guidare le lotte in piazza, la lealtà nelle alleanze e il rapporto diretto con i lavoratori sono state le caratteristiche di Sergio che lascia un vuoto incolmabile sul piano sindacale e sul piano umano”.