Pane fatto in casa con kefir: ecco due metodi deliziosi

Il kefir non è solo una bevanda probiotica benefica per la salute, ma anche un ottimo agente lievitante naturale per la panificazione. Grazie alla sua acidità e ai batteri lattici, il kefir aiuta a sviluppare una buona struttura dell’impasto e conferisce al pane un sapore leggermente acidulo, simile a quello del pane a lievitazione naturale. In questo articolo vedremo due metodi per preparare il pane con il kefir: uno senza l’uso di lievito di birra e uno che combina il kefir con il lievito di birra per una lievitazione più rapida e un pane più voluminoso e leggero.

Metodo 1: Pane con solo kefir (lievitazione naturale)

Ingredienti:

500 g di farina (meglio se tipo 1, 2 o integrale per un gusto più rustico)

300 ml di kefir di latte bio non zuccherato

10 g di sale

1 cucchiaino di miele o zucchero (opzionale, aiuta la fermentazione)

Procedimento:

Preparare l’impasto: In una ciotola capiente, mescolare la farina con il kefir e il miele. Impastare fino a ottenere un composto omogeneo. Autolisi: Coprire con un panno e lasciar riposare per circa 30 minuti. Aggiungere il sale: Incorporare il sale e impastare per almeno 10 minuti fino a ottenere un impasto liscio ed elastico. Prima lievitazione: Coprire e lasciare lievitare a temperatura ambiente (22°- 24°) per 12-24 ore, fino a quando l’impasto non raddoppia di volume. Formatura e seconda lievitazione: Dare la forma desiderata al pane e far lievitare per altre 2-4 ore o fino al raddoppio del volume. Cottura: Preriscaldare il forno a 220°C, infornare il pane e cuocere per circa 40-45 minuti, abbassando la temperatura a 200°C dopo i primi 15 minuti.

Metodo 2: pane con kefir e lievito di birra (lievitazione accelerata)

Ingredienti:

500 g di farina tipo 1,2

250 ml di kefir bianco naturale bio non zuccherato

50 ml di acqua tiepida

5 g di lievito di birra fresco (o 2 g di lievito di birra secco)

10 g di sale

1 cucchiaino di miele o zucchero

Procedimento:

Sciogliere il lievito: In una ciotola, sciogliere il lievito nell’acqua tiepida con il miele e lascia rriposare per 5-10 minuti. Preparare l’impasto: In una ciotola capiente, mescolare la farina con il kefir e la soluzione di lievito. Impastare: Lavorare l’impasto per almeno 10 minuti fino a renderlo elastico. Prima lievitazione: Coprire con un panno e lasciar lievitare per circa 3 ore (22°-24°) o fino al raddoppio del volume. Formatura e seconda lievitazione: Dare forma al pane e farlo riposare per un’altra ora o fino al raddoppio. Cottura: Preriscaldare il forno a 220°C, cuocere per circa 40-45 minuti abbassando a 200°C dopo 10 minuti.

Consigli per un pane perfetto:

Se il kefir è molto denso, potrebbe essere necessario aggiungere un po’ più di liquido.

Per un sapore più intenso, prolungare la prima lievitazione.

Tenete a mente che il kefir non ha lo stesso potere lievitante del lievito di birra pertanto ha dei tempi di fermentazione molto più lunghi se usato da solo. Inoltre non aspettatevi un pane con lo stesso volume e leggerezza che ottereste usando il lievito di birra; l’uso del lievito di birra serve proprio per produrre maggiore anidride carbonica che darà una spinta in più al volume del pane ed una maggiore morbidezza. Pertanto se preferite un pane più in linea con i gusti contemporanei vi consiglio di addizionare l’impasto con il lievito di birra .

. Se si desidera una crosta più croccante, inserire un pentolino d’acqua calda nel forno durante la cottura.

Con questi metodi, potrai ottenere un pane fragrante e ricco di fermenti benefici grazie al kefir.

Buona panificazione e Buona Pasqua !

Epifanio Coco, pasticcere, rosticciere e panettiere.

Instagram:@epifaniococo