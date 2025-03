Messina, addio all’ex arbitro Tullio Lanese

Una carriera internazionale e poi la presidenza dell'Aia per l'assicuratore Aveva 78 anni

MESSINA – Un’eccellenza messinese nello sport. All’età di 78 anni, è morto l’assicuratore Tullio Lanese, arbitro internazionale e poi presidente dell’Aia, Associazione arbitri italiani. Figura molto nota in città, compreso qualche esperienza in politica, nell’immaginario Lanese rimane l’arbitro degli anni Ottanta e Novanta quando nel campionato italiano c’erano campioni come Maradona, Zico, Platini, Rossi, Zoff e Tardelli.

Diresse pure tre partite ai mondiali di “Italia 1990”.

La foto è tratta dalla pagina Fb Tullio Lanese club.