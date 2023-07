Messina. "Adolescenti ineducati in tram" - Tempostretto

La segnalazione di un lettore. E' positivo vedere a Messina tanti ragazzi su autobus e tram ma è giusto che rispettino il bene pubblico

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ecco come due adolescenti viaggiano in tram”.

Il bene pubblico va rispettato, nell’interesse di tutti. Comportamenti come quello evidenziato nell’immagine non sono, purtroppo, inusuali. Spesso capita di vedere, ad esempio, ragazzi che appoggiano i piedi sul sedile di fronte a loro o che schiamazzano all’interno dei mezzi di trasporto pubblico, rendendo disagevole il viaggio agli altri utenti. E’ positivo vedere tanti giovani su autobus e tram ma è anche giusto attendersi da parte loro atteggiamenti educati. Anche se spesso sono gli adulti a non dare il buon esempio.