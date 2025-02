Messina, afferrano 3 bottiglie in negozio, bloccati da Carabinieri liberi dal servizio

Il maldestro tentativo di fuga di due giovani stranieri, poi l'arrivo della Polizia a supporto dei militari

Messina – Tre carabinieri liberi dal servizio hanno bloccato due giovani che, dopo aver tentato il furto in un negozio cittadino, hanno provato a dileguarsi. I militari hanno notato il proprietario dell’esercizio commerciale discutere animatamente con i due ragazzi di origine magrebina, chiedendo loro di mostrare cosa avessero nascosto sotto i vestiti. I due hanno negato e stavano guadagnando l’uscita quando sono stati notati dai militari, che li hanno invitati a “lasciar perdere”.

Il maldestro tentativo di fuga

Passando l’antitaccheggio, i due hanno fatto scattare l’allarme e sono stati fermati dai Carabinieri. Hanno quindi tentato di disfarsi delle tre bottiglie che avevano nascosto sotto i vestiti e, dopo aver strattonato i carabinieri, hanno tentato nuovamente la fuga, senza successo. Le immagini della video sorveglianza hanno poi confermato che i tre avevano tentato di portarsi via tre bottiglie di liquore.

L’arrivo della Polizia

Sul luogo è intervenuto in ausilio anche un equipaggio della Polizia di Stato, che ha fornito supporto ai militari dell’Arma. I ragazzi sono stati perquisiti, portati in caserma dove sono stati arrestati in flagranza di rapina impropria e resistenza e rinchiusi nel carcere di Gazzi. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.