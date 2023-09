Messina. Affidata la messa in sicurezza dei licei Maurolico, Seguenza e Archimede - Tempostretto

I lavori programmati dalla Provincia interesseranno anche il liceo Vittorio Emanuele III di Patti

Procede l’iter della Città Metropolitana di Messina finalizzato alla realizzazione dei lavori per la messa in sicurezza degli istituti scolastici di propria pertinenza. La IV Direzione “Edilizia Metropolitana e Istruzione”, diretta da Biagio Privitera, ha proceduto all’affidamento degli interventi programmati di miglioramento sismico delle strutture, di efficientamento energetico, nonché di messa a norma degli impianti nei plessi del “Maurolico”, “Seguenza” e “Archimede” di Messina, del liceo “Vittorio Emanuele III” di Patti.

Gli appalti

In particolare, i lavori al “Maurolico” sono stati affidati alla ditta Consorzio Innova Società Cooperativa di Bologna per un valore contrattuale di 2.796.750,46 euro. Al Consorzio Stabile Progettisti Costruttori di Maletto (Ct) sono stati affidati gli interventi al liceo “Seguenza” per un valore contrattuale di 2.806.597,52 euro. La messa in sicurezza dell’“Archimede” sarà realizzata dalla ditta Lupò Costruzioni Srl. di Messina per un importo contrattuale di 5.320.919,51 euro. Infine, sono stati affidati alla ditta Sicef Srl di Caltanissetta i lavori di messa in sicurezza del liceo “Vittorio Emanuele III” di Patti per un importo contrattuale di 1.309.796,68 euro. I fondi a disposizione si riferiscono a finanziamenti dell’Unione Europea Next Generation Eu, legati al Pnrr.