Messina. Aggredisce medico del Policlinico, arrestato 41enne

L'ha colpito in faccia dopo una discussione

Ha minacciato un dirigente medico del Policlinico per ottenere una prescrizione medica e poi l’ha colpito in faccia, provocandogli lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

E’ accaduto avantieri e subito sono intervenuti gli agenti del Posto Fisso di Polizia del Policlinico, poi aiutati da colleghi delle Volanti, che sono riusciti a fermare l’uomo.

Vista la flagranza di reato di lesioni personali, gli operatori delle Volanti e del Posto Fisso di Polizia hanno arrestato il 41enne messinese e, su disposizione del giudice, lo hanno posto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. L’uomo è stato anche denunciato per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale ed interruzione di un servizio pubblico.