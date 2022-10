Messina. Al Piemonte la storia di tre donatori di organi che hanno salvato altre vite - Tempostretto

Prelievo multiorgano su una donna deceduta per emorragia cerebrale. Altre persone riacquisteranno la vista grazie al dono di altri pazienti

“Se mia madre può salvare qualcuno attivatevi perché aveva espresso in vita, sulla carta d’identità, la volontà di essere donatrice”. Parole della figlia di una 60enne, arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte in arresto cardiaco.

Due persone riacquisteranno la vista con le sue cornee. Si è messa subito in moto la macchina organizzativa e la professionalità delle dottoresse Tiziana Trimarchi e Rossella Borzì insieme agli infermieri Angela D’Angelo, Ivano Maniaci, Giovanni Crisafulli e Deborah Calabrò, che hanno reso possibile il prelievo direttamente in pronto soccorso senza che si creassero disagi ad altri pazienti in attesa.

Donate anche le cornee di un uomo, deceduto in rianimazione, grazie al gesto di generosità della moglie, che si è anche resa disponibile a collaborare nelle campagne di sensibilizzazione.

Prelievo multi organo

Prelievo multi organo, invece, quello di una madre e moglie strappata alla vita da un’emorragia cerebrale devastante. I figli ed il marito, pur non essendo facile rassegnarsi ad una morte così improvvisa, con il loro semplice e sofferto sì hanno dato la possibilità ad altre persone di continuare a vivere. Dopo la fine dell’accertamento di morte cerebrale, avvenuta nel reparto di Rianimazione da parte del collegio composto dai medici Giuseppe Marino per la Direzione Sanitaria, dal neurologo Rosario Grugno, dall’anestesista Rossana Panasiti e dal tecnico di Neurofisiopatologia Antonino Caizzone, e grazie alla preziosa collaborazione tra il laboratorio di analisi dell’ospedale Piemonte con quello dell’ospedale Papardo, è stata l’esperienza del personale di sala operatoria composto dalla caposala dott. Stefania Sorbetti e dagli infermieri Giuseppe De Marco, Domenico Fedele, Ferdinando Guberti, Rosaria Beccore, Michele Gallo, Gaetano Beccore e dell’operatrice sociosanitaria Tiziana Biondo a consentire all’anestesista di sala, il dott. Salvatore Spartà, ed all’equipe di chirurghi dell’Ismett di Palermo di lavorare nelle condizioni migliori.

Tre donazioni all’Irccs Piemonte

Continuano così le donazioni all’Irccs Ospedale Piemonte Bonino-Pulejo di Messina, grazie al grande lavoro di sensibilizzazione fortemente voluto dal direttore generale Vincenzo Barone, dalla direttrice amministrativa Maria Felicita Crupi, e dal direttore sanitario Giuseppe Rao, che hanno individuato il procurement di organi e tessuti tra gli obiettivi strategici aziendali, come testimoniano le campagne e le raccolte di sangue organizzate in collaborazione con Avis ed associazione “Donare è vita”.