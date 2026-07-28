Messina, al via il bando Tari 2026: domande per esenzione e riduzione fino al 15 settembre

Stanziati 550 mila euro dal Comune per sostenere le famiglie con maggiori difficoltà economiche e gli anziani con invalidità totale. Istanze solo online.

MESSINA – Dal 31 luglio al 15 settembre 2026, entro le ore 12, sarà possibile presentare la domanda per ottenere l’esenzione o la riduzione della TARI relativa all’anno 2026. L’Amministrazione comunale ha destinato complessivamente 550 mila euro per finanziare le agevolazioni, con l’obiettivo di sostenere i nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche più fragili e garantire un aiuto concreto nella gestione del tributo sui rifiuti.

Potranno presentare istanza esclusivamente i contribuenti intestatari dell’utenza TARI relativa all’immobile adibito ad abitazione principale, residenti nel Comune di Messina alla data della domanda e in possesso di una certificazione ISEE in corso di validità entro la scadenza del bando. I requisiti dovranno essere mantenuti fino all’approvazione delle graduatorie definitive.

La parte principale delle risorse, pari a 517 mila euro, è destinata alle agevolazioni previste dall’articolo 24, comma 1, lettera b).

Chi può accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio i contribuenti con ISEE non superiore a 9.796 euro. La graduatoria sarà stilata sulla base dell’ISEE crescente: ai primi 500 classificati sarà riconosciuta l’esenzione totale della TARI, dal 501° al 1000° posto l’esenzione sarà pari a due rate, corrispondente al 66%, mentre dal 1001° posto e fino all’esaurimento delle risorse disponibili sarà applicata un’esenzione pari a una rata, corrispondente al 33%. In caso di parità di ISEE, saranno considerati prioritariamente i nuclei familiari con il maggior numero di componenti risultanti dalla DSU; in caso di ulteriore parità sarà favorito il contribuente più anziano.

Una quota di 33 mila euro è invece riservata alla misura prevista dall’articolo 24, comma 1, lettera e), dedicata agli ultrasettantenni.

Possono accedere al beneficio i cittadini che siano contemporaneamente ultrasettantenni, unici componenti del nucleo familiare risultante dalla DSU, titolari di invalidità civile al 100% e con ISEE non superiore a 9.796 euro. Anche in questo caso la graduatoria sarà determinata in base all’ISEE crescente e, a parità di valore, sarà data priorità al contribuente più anziano.

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente online attraverso la piattaforma comunale accessibile con SPID.

Per agevolare i cittadini nella compilazione della pratica telematica, il Comune di Messina metterà a disposizione un punto di facilitazione digitale presso il Front Office di Palazzo Satellite, in Piazza della Repubblica n. 1, dove sarà possibile ricevere assistenza gratuita. L’Amministrazione comunale ricorda che saranno effettuati i controlli previsti dalla normativa vigente, anche attraverso le banche dati di Agenzia delle Entrate, INPS, Anagrafe comunale e banca dati TARI. In presenza di dichiarazioni non veritiere saranno applicate le conseguenze previste dalla legge, con decadenza dal beneficio, recupero delle somme eventualmente riconosciute e segnalazione alle autorità competenti. Le agevolazioni comunali previste dal bando sono cumulabili con il Bonus Sociale Rifiuti nazionale previsto dal DPCM 21 gennaio 2025 n. 24. L’eventuale beneficio comunale sarà applicato sulla quota di tributo residua dopo l’applicazione del bonus nazionale, evitando sovrapposizioni sulla stessa parte del tributo.

Le graduatorie provvisorie saranno approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul sito istituzionale del Comune. Gli interessati avranno dieci giorni di tempo dalla pubblicazione per presentare eventuali osservazioni o richieste di riesame. Successivamente saranno approvate le graduatorie definitive. Le eventuali economie derivanti dalla misura riservata agli ultrasettantenni saranno utilizzate per lo scorrimento della relativa graduatoria.