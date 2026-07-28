Policlinico. La farmacia trasloca, ecco dove ritirare i farmaci

Tutte le indicazioni per il ritiro delle terapie a domicilio dal 5 asgosto
Trasloca la farmacia del Policlinico di Messina. Dal 5 agosto la farmacia dell’ospedale G. Martino sarà allocata al piano – 1 del Padiglione L. Sono iniziate nella giornata di ieri le operazioni per trasferire tutti i materiali all’interno del nuovo plesso.
Come fare fino al 5 agosto
Nella fase di transizione, fino al 4 agosto, la Farmacia resterà chiusa. Le terapie indicate a seguito di dimissioni dopo un ricovero saranno prescritte con ricetta dematerializzata, direttamente dal medico del reparto, e potranno essere ritirate nelle farmacie cittadine.
La nuova farmacia
Lo sportello di distribuzione – collocato nella nuova sede sul retro del padiglione L – sarà anch’esso nuovamente attivo con la riapertura dal 5 Agosto.