Volley Serie B, le messinesi si preparano ai campionati nazionali

Sette squadre in Serie B di volley dalla città di Messina e provincia, svelati gironi e avversarie

Saranno tre le squadre maschili in Serie B nazionale di pallavolo e tre quelle femminili in B2 da Messina e provincia. Sempre il femminile è il traino del volley messinese con Akademia Sant’Anna in Serie A2 e l’Orlandina in Serie B1.

Messina Volley seconda squadra cittadina femminile

Le leonesse giallo-blu dopo una grande stagione culminata ai playoff hanno ottenuto l’accesso alla categoria superiore acquistando un titolo sportivo. La formazione che dovrebbe avere come allenatrice Marcela Nielsen, a giorni attesa l’ufficialità, è stata inserita nel girone J insieme alle due joniche Amando Ionica e Futura Santa Teresa che hanno conquistato la promozione ai playoff. Proprio la futura nei giorni scorsi ha anche confermato lo staff tecnico: Alessandro Prestipino allenatore con Andrea Alaimo di supporto, Giuseppe Parisi figura nello staff come fisioterapista.

Queste le avversarie: Volley Pizzo, Volley Metauria, Sportspecialist Reggio Calabria, Città di Gela, Teams Volley Catania, Alus Bolley, Ciclope Bronte, Volley Terrasini, Volley Palermo, La Braciera Palermo, Melilli Volley.

Tre della provincia al maschile

Sono tre le prime squadre messinesi, tutte della provincia, che si presentano a disputare la nuova stagione di Serie B maschile, categoria nazionale. Nel girone H maschile si ritrovano Volley Letojanni, Sicily Beach Volley School e Jonica Santa Teresa.

Le avversarie saranno: Pallavolo Milani, Cus Unical, Scalia Volley Sciacca, Pegasus, Aquila Bronte, Papiro Fiumefreddo, Ciclope Volley, Volo Palermo, Giarratana Volley, Volley Gibellina.