Palazzo dei Leoni, eletti i 14 consiglieri metropolitani: ecco la nuova assemblea

Sud Chiama Nord si afferma come prima forza nel nuovo Consiglio con 7 seggi. I nomi di tutti gli eletti e le preferenze

MESSINA – Si è concluso lo scrutinio delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Messina. Con la proclamazione dei quattordici consiglieri eletti si completa la composizione dell’assemblea che affiancherà il sindaco metropolitano Federico Basile nella definizione delle strategie e delle politiche di area vasta per l’intero territorio metropolitano.

Dal voto emerge la seguente composizione politica dell’assemblea: Sud Chiama Nord è la forza più rappresentata con 7 consiglieri, seguita da Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni con 3, Partito Democratico con 2, Lega – Salvini Premier e Grande Sicilia con 1.



La consultazione ha fatto registrare un’affluenza dell’82,81%: hanno votato 1.055 dei 1.274 aventi diritto, confermando l’ampia partecipazione degli amministratori locali a un appuntamento che riveste un ruolo centrale nella governance dell’area metropolitana.

Le elezioni si sono svolte con il sistema di secondo livello previsto dalla normativa vigente. A esprimere il voto sono stati esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali dei 108 Comuni della Città Metropolitana di Messina. L’attribuzione dei seggi è avvenuta attraverso il voto ponderato, che assegna alle preferenze un peso differente in rapporto alla popolazione del Comune di appartenenza dell’elettore, garantendo una rappresentanza equilibrata dell’intero comprensorio.

Ripartizione dei seggi – Consiglieri eletti

Sud Chiama Nord 328 voti · 40.339 voti ponderati – 45,02% – 7 seggi

1. Lo Monte Carmelo – Sindaco di Graniti preferenze 4.615 (11,4%)

2. Santoro Flavio – Consigliere Comunale di Naso preferenze 4.119 (10,2%)

3. Crisafulli Giuseppe – Consigliere Comunale di Milazzo preferenze 3.813 (9,5%)

4. Zirilli Daniela – Consigliere Comunale di Villafranca Tirrena preferenze 3.638 (9,0%)

5. Alibrandi Paolo – Consigliere Comunale di Messina preferenze 3.450 (8,6%)

6. Russo Antonino – Consigliere Comunale di Lipari preferenze 2.954 (7,3%)

7. Italiano Lorenzo – Consigliere Comunale di Milazzo preferenze 2.817 (7,0%)

Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni – 275 voti · 18.831 voti ponderati – 21,02% – 3 seggi

1. Midili Giuseppe – Sindaco di Milazzo preferenze 10.719 (57,1%)

2. Gioveni Libero- Consigliere Comunale di Messina preferenze 3.952 (21,1%)

3. Foti Cuzzola Antonino – Consigliere Comunale di Piraino preferenze 2.612 (13,9%)



Partito Democratico – 184 voti · 12.343 voti ponderati – 13,78% – 2 seggi

1. Sidoti Salvatore – Consigliere di Patti preferenze 6.907 (56,0%)

2. Siracusano Giuseppe – Sindaco di Malfa preferenze 4.042 (32,7%)

Lega – Salvini Premier – 92 voti · 7103 voti ponderati – 7,93% – 1 seggi

1. Oteri Cosimo – Consigliere Comunale di Messina preferenze 2.630 (37,0%)

Grande Sicilia – 66 voti · 5829 voti ponderati – 6,51% – 1 seggi

1. Brancatelli Monica Alessandra Maria – Consigliere Comunale di Sant’Agata di Militello preferenze 3.143 (53,9%)

Forza Azzurra – 107 voti · 5152 voti ponderati – 5,75% – 0 seggi

Nel corso della nuova consiliatura, il Consiglio Metropolitano sarà chiamato a definire gli indirizzi strategici dell’Ente, approvando gli atti fondamentali di programmazione e contribuendo alle scelte che riguardano la pianificazione territoriale, la rete viaria, l’edilizia scolastica, la tutela dell’ambiente, la valorizzazione e lo sviluppo del territorio.

«Questo voto rappresenta un momento importante per la Città Metropolitana e per tutti i Comuni che ne fanno parte. Da oggi inizia un nuovo percorso istituzionale che ci vedrà impegnati ad affrontare sfide decisive per il futuro del nostro territorio. Ringrazio i sindaci e i consiglieri comunali che hanno partecipato alla consultazione e rivolgo ai consiglieri eletti i migliori auguri di buon lavoro. Sono convinto che, pur nella legittima diversità delle appartenenze politiche, sapremo operare con responsabilità, spirito di collaborazione e attenzione ai bisogni delle nostre comunità. L’azione amministrativa dei prossimi anni consentirà di individuare le soluzioni più efficaci nell’interesse dei cittadini», dichiara il sindaco metropolitano Federico Basile.

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