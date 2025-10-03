Messina, al via la procedura per la riqualificazione di 7 aree urbane

Lavori finanziati dal PN Metro Plus e suddivisi in lotti: dai villaggi collinari alle periferie

Parte la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione che interesseranno sette diverse piazze e aree della città. La determina numero 8765, a firma del dirigente Antonio Amato, sblocca l’iter per una serie di interventi finanziati nell’ambito del “Pn Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027” (Progetto “Messina Città Accessibile ed Inclusiva 2”).

Sette lotti per la riqualificazione urbana

Per garantire una gestione più efficiente e il rispetto del principio di rotazione tra gli operatori, l’appalto è stato suddiviso in sette lotti funzionali. Ciascuna impresa partecipante potrà aggiudicarsi un solo lotto.

Gli interventi riguardano queste zone, con i relativi costi totali da quadro economico e tempi di esecuzione:

Lotto 1 Riqualificazione della Piazza XX Settembre (nella foto): Tra questi interventi è di fatto l’unica piazzetta in pieno centro (di fronte all’orto botanico, sul Viale Principe Umberto), con un costo totale di 422.528 euro . Durata lavori: 238 giorni .

Tra questi interventi è di fatto l’unica piazzetta in pieno centro (di fronte all’orto botanico, sul Viale Principe Umberto), con un costo totale di . Durata lavori: . Lotto 2 Riqualificazione della Piazza del S antissimo Rosario a Castanea delle Furie: Richiederà 238 giorni e avrà un costo complessivo di 288.147 euro .

Richiederà e avrà un costo complessivo di . Lotto 3 Riqualificazione dell’Area Bordonaro: L’intervento, che riguarda la rigenerazione dello spazio di un’area compresa tra la via Generale Alberto dalla Chiesa e via Nino D’Uva, ha un costo totale di 266.260 euro e sarà completato in 210 giorni .

L’intervento, che riguarda la rigenerazione dello spazio di un’area compresa tra la via Generale Alberto dalla Chiesa e via Nino D’Uva, ha un costo totale di e sarà completato in . Lotto 4 Riqualificazione dell’Area Pistunina Santa Lucia – scuola Catalfamo: Un intervento alla scuola Giuseppe Catalfamo che costerà 157.758 euro e necessiterà di 147 giorni di lavori.

Un intervento alla scuola Giuseppe Catalfamo che costerà e necessiterà di di lavori. Lotto 5 Riqualificazione dell’Area Santa Marta: La villetta coi giochi di via Santa Marta, all’incrocio con il Viale Italia, il cui costo totale è di 159.484 euro . Per completare i lavori serviranno 147 giorni .

La villetta coi giochi di via Santa Marta, all’incrocio con il Viale Italia, il cui costo totale è di . Per completare i lavori serviranno . Lotto 6 Riqualificazione della Piazza S an Giovanni Battista a Castanea: Costo totale di 158.429 euro e una durata stimata di 210 giorni .

Costo totale di e una durata stimata di . Lotto 7 Riqualificazione dell’Area Pistunina Santa Lucia: Riguarda (in sintesi) un campetto in via Peppe Alfano, costerà 151.931 euro per una durata di 147 giorni.

Lotti a parte (Torre Faro e Santa Margherita)

L’elenco non include i due interventi più grandi e costosi inizialmente previsti nel piano da 9 aree: Torre Faro e Santa Margherita. Progetti che da soli rappresentano quasi 6 milioni di euro del totale stanziato e sono gestiti con un iter separato.

L’intervento di Torre Faro (Piazza dell’Angelo con basolato risistemato), con un costo di 2.334.523 euro (di cui quasi un milione e 800mila euro di soli lavori) e una durata prevista di 400 giorni , i cui lavori sono iniziati a metà settembre 2025.

(di cui quasi un milione e 800mila euro di soli lavori) e una durata prevista di , i cui lavori sono iniziati a metà settembre 2025. L’area di Santa Margherita (la più costosa, con un costo complessivo di 3.586.384 euro e 403 giorni di durata) è stata anch’essa gestita separatamente e la sua trasformazione passerà da una enorme piazza con annessi parcheggi per favorire la vita sociale e l’aggregazione.

Procedura di gara e tempi

La stazione appaltante ha scelto di procedere mediante procedura aperta, pur trattandosi di un appalto sotto la soglia comunitaria.

Per l’aggiudicazione verrà utilizzato il criterio del minor prezzo, con l’obiettivo di accelerare i tempi. In linea con le nuove disposizioni, sarà prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse superi o sia pari a cinque.

Inoltre, il Comune ha deciso di avvalersi dell’inversione procedimentale: prima verrà valutata l’offerta economica per tutti i concorrenti e solo dopo si procederà alla verifica della documentazione amministrativa per i primi due classificati. Questo snellimento procedurale è finalizzato a garantire la massima tempestività nell’affidamento dei contratti.

Copertura finanziaria

Gli interventi rientrano nel Programma Nazionale finanziato con fondi strutturali europei. I progetti esecutivi, redatti dallo Studio Ardesia srl, sono stati validati dalla responsabile unica del progetto, arch. Concettina Spagnolo.

Le somme necessarie per i lavori sono state prenotate sui capitoli di bilancio, con impegni distribuiti tra l’annualità finanziaria 2025 (prevedendo un’eventuale anticipazione del 20%) e il 2026 (per la restante quota dell’80% più le somme a disposizione).

La determinazione a contrarre e tutti i documenti di gara sono già stati approvati e saranno pubblicati sulla piattaforma telematica del Comune di Messina, rendendo imminente l’avvio della fase di presentazione delle offerte per trasformare queste aree urbane in spazi più accessibili e inclusivi.