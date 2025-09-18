Torre Faro si prepara a cambiare volto. Via ai lavori per la nuova pavimentazione VIDEO

Si parte da via Palazzo, poi il cantiere si sposterà davanti alla chiesa e in piazza

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Con la fine della stagione estiva e dell’isola pedonale Torre Faro si prepara a cambiare volto. Si parte con i lavori di riqualificazione del villaggio: è già stato allestito il cantiere nella parte finale di via Palazzo. Il lungomare potrà finalmente dire addio alla pavimentazione dissestata ormai da anni. Verranno riqualificate anche l’area di fronte alla chiesa e la piazza principale del paese.

Cosa prevede il progetto

Il progetto prevede la sostituzione di tutto il basolato lavico, distrutto e rattoppato un po’ ovunque. Una pavimentazione che, soprattutto durante il periodo estivo, rappresenta un pericolo per chi si muove in bicicletta, ma anche un disagio per carrozzine e passeggini. La riqualificazione riguarderà anche il cuore del villaggio, ovvero Piazza Dell’Angelo e lo slargo davanti alla chiesa Santa Maria della Lettera. Qui sono previsti un nuovo impianto di illuminazione, più verde, nuove sedute e fioriere.

Più di un milione di Euro e 13 mesi di lavori

I lavori avranno una durata di 400 giorni. L’obiettivo quindi è di vedere una “nuova” Torre Faro entro la fine del 2026. Si tratta del primo dei nove progetti finanziati con il Pon Metro Plus. Un pacchetto di interventi da 7 milioni e mezzo destinato alla rigenerazione urbana di diversi spazi pubblici della città, da nord a sud. I lavori più significativi, da circa un milione ciascuno, verranno realizzati a Torre Faro appunto e a Santa Margherita.